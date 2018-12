Marta (OT): "Solo tengo palabras de agradecimiento por el apoyo recibido"

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, recibió esta mañana a la artista local, Marta Sánchez Gómez (conocida en su municipio como 'Sango'), para felicitarla tras su brillante participación en el programa 'Operación Triunfo 2018', en el que ha representado a Vélez-Málaga y Torre del Mar con mucho orgullo.

Moreno Ferrer, además de felicitar a la artista, ha mostrado su firme apoyo y el del consistorio veleño en todo lo que pueda deparar de ahora en adelante a la joven cantante local en su carrera profesional.

Marta 'Sango' se ha mostrado realmente abrumada por el apoyo recibido desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y de toda la ciudad; "Ver mi cara por todos lados en los carteles y ver que la gente conoce mi nombre y me saluda por la calle es algo muy bonito y que me cuesta aún creer", ha declarado Marta; que ha añadido que "no he parado de hacer referencias a mi pueblo durante el concurso porque así lo sentía; tenía muchas ganas de llegar, de ver a mi gente y de oler mi mar, y me siento muy feliz de saber que mi ciudad se ha divertido conmigo y me tiene tanto cariño".

La cantante ha afirmado que, gracias a la experiencia en el programa, ha crecido mucho personal y profesionalmente y que ha luchado a diario contra sus "monstruos internos" y eso le ha ayudado a ser más autocrítica y mejor persona.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha finalizado su intervención deseando a Marta 'Sango' mucha suerte y muchos éxitos en su vida y en su carrera, "de la que espero que tu ciudad siga siendo partícipe siempre en primera persona."