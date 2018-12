Un profesor acepta 25 años de cárcel por abusar de cinco alumnas en Málaga

Un profesor acusado de abusar de cinco alumnas menores a las que daba clase en un colegio de la provincia malagueña ha aceptado la pena de 25 años de cárcel, más otros diez de libertad vigilada, tras expresar su conformidad con los hechos por los que era acusado y con al acuerdo alcanzado con la Fiscalía, por lo que no ha sido necesario celebrar todo el juicio.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga acogió ayer lunes una vista para ratificar este acuerdo, por el que se le impone al acusado cinco años y un día de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta por cada uno de los cinco delitos de abusos sexuales con carácter continuado, según informaron fuentes judiciales.

El hombre era profesor en un centro del núcleo poblacional de Torre del Mar, en la localidad de Vélez-Málaga desde 2012 y los hechos tuvieron lugar desde el curso 2014-2015, actuando de forma que se ganaba la confianza de sus alumnos «durante varios años» y prevaliéndose de dicha relación «para causarles indefensión».

En esta causa se le achaca el abuso sexual de cinco niñas cuando estas tenían entre diez y once años, realizándoles tocamientos en algunos casos cuando las pequeñas le preguntaban alguna duda, añadieron las fuentes. Además de prisión, se acuerda inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con menores por tiempo superior a cinco años al de la duración de la pena de cárcel impuesta y también la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante tiempo superior a diez años al de duración de la pena privativa de libertad. El hombre fue detenido en enero de 2017 y está desde esa fecha en prisión, tras reconocer ya entonces en parte los hechos. Tras un primer arresto en el que quedó en libertad con cargos, volvió a presentarse en comisaría preso de los remordimientos, para autoinculparse y confesar otros casos cometidos en colegios de otras localidades, donde trabajó con anterioridad. Tras una llamada anónima a la policía, fue sometido a un seguimiento y se le sorprendió junto a una niña del centro en un pasillo que no se usa para ninguna actividad docente, momento en el que reaccionó de modo extraño, según la investigación. La noticia de la detención del profesor provocó una gran consternación y alarma entre los padres de los alumnos del centro, sobre todo entre quienes pasaron por el aula de este maestro, ahora detenido por segunda vez. Separado y con hijos, el hombre mantenía una relación sentimental con una vecina de Torre del Mar, también con hijas, aunque la pareja no vivía junta.