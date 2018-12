Una bendición de millones en Benajarafe

El hijo de la dueña del establecimiento fue quien despachó por máquina los décimos premiados

Las mañanas de los sábados en Benajarafe suelen ser más ajetreadas de lo normal: los puestos de churros, el mercadillo y el trajín de los ciclistas y runners convierte el paseo marítimo de la localidad en un ir y venir de vecinos y visitantes. Y mucho más cuando, como ocurría ayer, el sol brilla a conciencia. A pocos metros de la mítica panadería Salvador, el estanco que regenta Águeda Claros, en el que también vende lotería, se convirtió en una fiesta. La suerte se le apareció de repente pasadas las 12.30 horas, cuando salió el Gordo. «Tenía un pálpito de que este año íbamos a dar un premio grande. Y se lo decía a todos los clientes», aseguraba emocionada la propietaria del establecimiento.

Nada más conocerse que había vendido siete décimos del 3.347, numerosos vecinos y curiosos comenzaron a invadir su negocio. «¿A quién se los has vendido? ¿Ha aparecido ya algún premiado?», le repetían a Águeda, que a sus 63 años no daba a basto en atender a los medios, tanto por teléfono – «espera, que me llaman de Antena 3», explicaba al descolgar– como a los periodistas allí presentes.

En una de las incontables llamadas que recibió comenzaron los gritos. «Te los llevaste tú. ¡Los siete! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría!». Al otro lado estaba el vecino agraciado, José Delgado, un frutero jubilado que le explicó a Águeda que le pidió los décimos a su hijo. «¡Juan, Juan, ponte. Que se los diste tú!». Y un nuevo revuelo se formó tras el mostrador. Normal. Era la primera vez que daban un Gordo de Navidad, aunque en agosto de 2016 vendieron un primer premio en un sorteo extraordinario. «También terminado en 7», confesaba orgullosa.

Igual de emocionado se encontraba su hijo Juan, de 32 años, que no daba crédito a lo que estaba viviendo. «¡Increíble. Se los di yo!», repetía. Y como manda la tradición, descorcharon champán y brindaron por haber repartido suerte, alegría y nada menos que 2,8 millones de euros. El estanco, situado a pie de playa y desde cuyo mostrador se contempla el radiante Mediterráneo, se fue llenado de gente. Los coches pitaban a su paso y en el pueblo no se hablaba de otra cosa.

El afortunado José Delgado, de 75 años, vio ayer cómo la suerte le sonreía tras probar fortuna cada semana. Adquirió por ventanilla los siete décimos acabados en 347 porque así se lo pidió su mujer. Eran para repartirlos entre sus tres hijos, su hermano y su cuñado. Este año todos cenarán en Nochebuena bendecidos por el Gordo.