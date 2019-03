El GIPMTM propicia en la Axarquía nuevos movimientos independientes

La comarca de la Axarquía, ese moderno Reino de Taifas que con un territorio de apenas 200.000 habitantes reúne a casi un tercio de los municipios de la provincia malagueña, tiende otra vez a la fragmentación. Frente a medidas que sobre la mesa puso la aún reciente crisis, como la reunificación de varias localidades en un mismo municipio para ahorrar costes y gastos de funcionariado, muchas localidades de la Costas del Sol más oriental plantean en estas fechas casi preelectorales la necesidad de configurar en el arco político nuevos partidos que defiendan los intereses de cada territorio, por pequeño que sea.

La prueba gráfica de esta revolución la representaron, este pasado viernes, los ciudadanos de pedanías veleñas como Chilches y Benajarafe. Desde el pasado verano han protagonizado movilizaciones para reivindicar infraestructuras de lo más básico. Una y otra vez han puesto sobre la mesa ante el equipo de gobierno de la capital axárquica el agravio comparativo que supone la notable mejora en los últimos años que han experimentado otras localidades como Torre del Mar o Caleta de Vélez.

En la raíz de estos movimientos, incluso en otros municipios del litoral y del interior de la comarca, se sitúa por parte de los movimientos vecinales el papel que en estos últimos cuatro años ha desarrollado dentro del gobierno veleño el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar. Su labor al frente de la Tenencia de Alcaldía torreña y de delegaciones claves como Turismo y Playas no ha pasado inadvertida. «Es de agradecer que se ponga nuestra labor como ejemplo, pero yo sólo me he limitado a cumplir con mi trabajo, con lo que me ha tocado en este mandato. Cuando toque hacer balance vamos a hacerles ver a los vecinos lo que prometimos y que hemos cumplido. Pero también les diremos que eso mismo lo podemos hacer en cualquier pueblo del municipio», relata el teniente de alcalde torreño y candidato del GIPMTM, Jesús Atencia.

Su partido atesora más de tres décadas de historia, pero asociaciones vecinales como la que acaba de crecer exponencialmente en Benajarafe y Chilches están llamadas a marcar un antes y un después en la gestión de los pequeños núcleos axárquicos, aquellos que carecen de ayuntamiento propio.

En Torrox, por ejemplo, la asociación vecinal de su núcleo costero más occidental, El Morche, también ha empezado a movilizarse y a sumar asociados con un enorme crecimiento. Actualmente ya se ha superado el medio millar de integrantes y entre sus reivindicaciones figura la necesidad de dotar a esta parte del municipio de un campo de fútbol con césped o de analizar la viabilidad de un enlace directo a la autovía A-7.

Este municipio ya cuenta en su arco municipal con dos partidos con siglas independientes y también hay representación plenaria independiente en localidades como Algarrobo o Moclinejo. Incluso está al frente de Benamocarra el partido Por Mi Pueblo, con representación en la Mancomunidad y que presentará candidaturas, también con perfil independiente, en Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Nerja, Alcaucín o Frigiliana.

En las dos primeras ciudades de esa lista concurrirán a los próximos comicios dos candidatos que ya fueron regidores, respectivamente, el exsocialista Antonio Souviron y el hasta ahora edil andalucista rinconero José María Gómez «Pepín». Todos ellos fragmentarán aún más los arcos municipales axárquicos.