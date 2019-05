El PP prepara un calendario para reunirse con todas las fuerzas políticas en Vélez

El candidato del PP en Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, ha explicado este jueves que su formación iniciará en los próximos días una ronda de encuentros con todas y cada una de las fuerzas políticas, incluida AxSÍ que obtuvo dos concejales en los comicios del pasado domingo, al objeto de buscar una alianza "por la gobernabilidad del municipio".

"Como fuerza más votada nos corresponde una vez más escuchar a los distintos grupos, pero no descartamos un gobierno en minoría si no se cierra ninguna de las tres opciones que hay sobre la mesa, un acuerdo entre PP y PSOE, entre PP y el GIPMTM o entre PSOE y el GIPMTM. Después del comité ejecutivo de nuestro partido hemos analizado el nuevo escenario, una vez que el grupo socialista y el independiente Pro Municipio de Torre del Mar van a tener el mismo número de concejales, y por ahora no descartamos ninguna opción", argumenta el también diputado provincial.

Delgado Bonilla manifiesta que en la ronda cuyo calendario completo no está perfilado aún será también importante el encuentro con AxSí, puesto que no es lo mismo "negociar con nueve que con once concejales" en un pleno de 25 ediles en el que la mayoría absoluta está marcado por el acuerdo de al menos 13 de ellos. El PP también ganó las elecciones en 2015, pero entonces un pacto a tres bandas entre el PSOE, GIPMTM y el PA le otorgó al socialista Antonio Moreno Ferrer el cargo de alcalde que aún ocupa en funciones.