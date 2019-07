Rincón cancela el concierto de Def con Dos, al igual que Madrid

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria sigue la estela de la capital y este viernes ha decidido suspender el concierto del grupo Def Con Dos (DCD), previsto para dar inicio a la Feria de Rincón el próximo 12 de julio, y que el concejal de Vox, José Antonio Rodríguez, solicitó que se suspendiera por "enaltecimiento del terrorismo".

La noticia la ha trasladado el propio grupo en un mensaje en su Facebook, en el que incluyen como etiquetas 'censura previa', 'free speech' o 'libertad de expresión'. Cabe recordar que DCD no ha sido condenado por sus temas, sino por varios tuits que su cantante, César Augusto Montaña Lehman, publicó en Twitter: "El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO"; "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora"; "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina"; "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco" y "Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado".



Fuentes del Ayuntamiento consultadas por este diario afirman que la decisión se ha tomado esta mañana, debido a "la presión de los vecinos del municipio", que mostraron su rechazo a esta contratación tras la denuncia del concejal de Vox. Estas fuentes recuerdan que no existía contrato firmado entre el Ayuntamiento y DCD, lo que existía era un "acuerdo verbal".

El grupo vigués, formado en 1988, fue contratado por la Delegación de Feria y Fiestas, que depende de Ciudadanos tras el acuerdo de gobierno con el PP, para actuar en la primera jornada nocturna de la feria, después del pregón previsto. Rodríguez, único edil y portavoz de Vox en este Consistorio, presentó este jueves un escrito en el registro municipal para solicitar la anulación del concierto.

Esta cancelación se suma a la realizada por el Ayuntamiento de Madrid de otro concierto de este grupo previsto para este mismo viernes 5 de julio.

El edil de Vox recordó en su escrito la condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al cantante, conocido como Cesar Strawberry, "a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo por su publicaciones en redes sociales". El pasado verano el Ayuntamiento de Marbella, también gobernado por el Partido Popular, rechazó contratar a DCD por esa condena por enaltecimiento del terrorismo.