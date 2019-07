El PSOE critica que se suspenda el concierto de Def Con Dos en Rincón

El PSOE ha criticado este sábado que el equipo de gobierno de Rincón de la Victoria, liderado por el PP, haya anulado "a petición de Vox" el concierto de Def con Dos previsto para la feria de este municipio.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Sánchez, ha calificado en un comunicado de "despropósito" que el alcalde, Francisco Salado, haya atendido la solicitud del único concejal de Vox en el Consistorio, José Antonio Rodríguez, para cancelar esta actuación.

Vox había presentado un escrito para reclamar que no se celebrase el concierto debido a la condena del cantante del grupo de hip hop, César Strawberry, por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Además, esta formación había señalado que la contratación de Def con Dos iba en contra de la Ley de Contratos del Sector Público, "que impide a las entidades públicas contratar a personas condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo".

Sánchez ha lamentado que el PP haya seguido los pasos de la ciudad de Madrid y ha recordado que este partido "ya autorizó anteriormente a este grupo el uso de la Cueva del Tesoro para grabar un videoclip".

"Mal empieza este mandato cuando Vox es el que decide quién toca o no toca en la feria; no cabe duda de que es el primer paso a la censura, algo que tras la entrada de este partido de ultraderecha en el Ayuntamiento, no parece que se vaya a quedar aquí", ha afirmado el portavoz socialista.

Fuentes municipales informaron este viernes a Efe de que la anulación del concierto respondía "al rechazo suscitado entre la ciudadanía" tras anunciar a Def con Dos como una de las actuaciones de la feria.

Precisaron que la decisión no se tomaba "por la presión de Vox ni por temas legales", sino que se debía a una medida del equipo de gobierno, formado por PP, Ciudadanos y Por Mi Pueblo, "por el rechazo popular hacia este conjunto".

Además, las mismas fuentes indicaron que Vox había hecho una interpretación errónea de la Ley de Contratos del Sector Público y que la contratación del grupo habría sido "perfectamente legal".