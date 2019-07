La depuradora de Nerja sigue paralizada

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha lamentado la situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, la única que resta para completar el saneamiento integral de la Costa del Sol, cuyas obras, que se iniciaron en el 2014, están paralizadas.

El alcalde ha calificado de "preocupante" el estado de los trabajos, tras mantener una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de conocer las actuaciones pendientes y los plazos para la culminación del saneamiento integral en Nerja.

Armijo ha explicado en un comunicado que "no hay avances" y ha mostrado su "inquietud" después de conocer que la contratación de las obras previstas en el proyecto modificado se encuentra paralizada y pendiente, desde hace meses, del informe jurídico de la Abogacía del Estado y posterior fiscalización por la Intervención.

El regidor ha afirmado que tampoco hay novedades con respecto a la redacción del proyecto complementario que ha de incorporar actuaciones que el Ayuntamiento considera necesarias para el funcionamiento de la infraestructura, ni en la tramitación por parte del Ministerio ante la Junta de la autorización de vertidos.

El alcalde se ha mostrado "sorprendido" por estas informaciones, que contrastan significativamente con lo anunciado el pasado mayo por el anterior gobierno municipal sobre el reinicio de las obras, al estar el proyecto modificado técnicamente aprobado y con una dotación presupuestaria por importe de 2.040.000 euros.

Ante esta situación de "empantanamiento del proyecto y paralización de las obras", Armijo ha anunciado que el Ayuntamiento llevará a cabo las acciones necesarias ante el Ministerio para que se ultimen los trámites que permitan reactivar las obras y poner en funcionamiento la EDAR.

El proyecto original, adjudicado en el 2013 por 23 millones de euros y cuyas obras comenzaron un año después, no contemplaba una serie de actuaciones fundamentales para la puesta en marcha de la infraestructura, por lo que está pendiente de un modificado. Este modificado incluye ocho de los once puntos de vertido que estaban en el proyecto original, pero que no se tuvieron en cuenta tras la adjudicación de las obras y que no se han realizado.

El Ayuntamiento informó el pasado mayo de que la ejecución de la depuradora estaba al 90 por ciento, pero la culminación estaba condicionada al modificado en el proyecto.

Las obras de la EDAR de Nerja suman más de cuatro años de retraso, puesto que el plazo inicial de los trabajos era de 30 meses, debido fundamentalmente a los problemas financieros de la empresa adjudicataria, que quebró en el 2017.

La planta depuradora, financiada íntegramente por el Gobierno del Estado, tendrá capacidad para tratar hasta 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, lo equivalente a una población de 125.000 habitantes.