El Ministerio desbloquea la última fase de la depuradora de Nerja

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado el modificado del proyecto para la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad axárquica de Nerja. Es el trámite que, como ya apuntó el equipo de gobierno municipal, va a permitir abordar la última fase de esta infraestructura, la única de cuantas restan para completar el saneamiento integral de la Costa del Sol después de prácticamente dos décadas de espera.

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, precisó ayer que este trámite constituye un importante paso para culminar la obra y subrayó asimismo su satisfacción «porque esto significa que se impulsa la última fase para poder poner en funcionamiento esta infraestructura tan necesaria». El «modificado» o proyecto complementario va a permitir abordar la construcción de los emisarios aún pendientes, lo que se va a llevar a cabo de forma que no afecte ni al entorno ambiental ni al disfrute de la playa de Burriana, «que tiene un uso muy importante tanto por vecinos como por visitantes».

La mayor parte de estos puntos de vertido, paradójicamente, no fueron ejecutados durante el desarrollo del grueso de las obras. El motivo no era que no figurasen en el proyecto original de la depuradora, sino que no se llegaron a tener en cuenta tras la adjudicación y no se acometió su instalación.

El proyecto de la EDAR de Nerja fue inicialmente licitado a principios de este milenio. Pero las circunstancias de la adjudicataria no permitieron licitarlo definitivamente hasta esta misma década. En 2013 se adjudicó definitivamente por 23 millones de euros y las obras no se iniciaron hasta el año 2014.

En la actualidad acumulan un retraso de más de tres años, motivado sobre todo por la quiebra de una de las empresas que conformaban la UTE adjudicataria. Esa circunstancia, que se remonta al año 2017, obligó a paralizar los trabajos. Una vez retomados a principios de 2018, las obras volvieron a quedar en suspenso durante más de un año y ahora ya quedan a la espera de que el modificado recién desbloqueado por el Gobierno en funciones permita finalizar las actuaciones pendientes.

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), aseguró que la aprobación por parte del Ministerio constituye «una muy buena noticia que viene a confirmar que se sigue avanzando en tan importante proyecto». Agregó que se supera de esta forma «otro obstáculo para la finalización de las obras del Saneamiento Integral de Nerja».

«Según el Ministerio, en unos días se prevé la adjudicación a la empresa Lantania, que ha venido ejecutando las obras hasta su paralización, y posteriormente el inicio de los trabajos, que se prolongarán durante ocho meses aproximadamente», especificó. También se refirió a que el pleno municipal ya aprobó una iniciativa del grupo municipal del PP «instando al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a que impulsen con urgencia las actuaciones que ambas administraciones tienen pendientes».

Y matizó que queda pendiente también que el Ministerio para la Transición Ecológica atienda la petición del Ayuntamiento de Nerja para que, una vez finalizadas las obras y superado el periodo de pruebas, sea el propio Ayuntamiento, como administración más cercana, la que asuma la explotación de la propia estación depuradora de aguas residuales.