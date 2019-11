La Cueva de Nerja se abre a los ojos del mundo por su 60 cumpleaños

La Fundación Cueva de Nerja ha puesto el broche final a la programación del 60 aniversario del descubrimiento de la cavidad con un encuentro de hasta 18 periodistas de algunos de los medios internacionales con una mayor audiencia. El objetivo no es otro que el de volver a abrir el monumento natural más visitado de Andalucía, con alrededor de medio millón de visitantes anuales, a los ojos de la humanidad. Es lo que ya ocurriese al ser hallada la gruta por cinco adolescentes de la localidad de Maro.

En realidad, ese acontecimiento mediático no fue posible hasta el mes de abril de 1959, pese a que los cinco descubridores localizaron la gruta el 12 de enero de aquel año. Y es que hasta que no fue recogida la magnitud de las ahora galerías turísticas por el objetivo del fotógrafo nerjeño José Padial, la sociedad nerjeña y malagueña apenas le dio importancia al hallazgo.

Los redactores desplazados esta semana hasta Nerja han llegado a saber del propio Padial, fallecido en octubre de 2011, a través de la réplica de su pequeña cámara fotográfica que se encuentra justo a las puertas del monumento, en la plaza de los Descubridores. Pero a la vez han conocido el testimonio vivo de los propios protagonistas del hallazgo que han sobrevivido a esta efeméride, durante un emotivo encuentro en el que han podido atenderles a modo de improvisada rueda de prensa.

Una de las cuestiones que también ha despertado bastante interés entre los periodistas ha sido la labor del Instituto de Conservación, o el papel del Museo de Nerja, que pertenece a la Fundación y se localiza en pleno casco histórico del municipio nerjeño, a corta distancia del Balcón de Europa.

El gerente de la Fundación Cueva de Nerja, José María Domínguez, apuntó que los medios representados estos días en la cavidad proceden de países de Europa central y del norte «y de otros como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil o Portugal». Rotativos como The New York Times, el holandés De Volkskrant o el portugués Diario de Noticias recogerán en sus páginas algunas de las crónicas que se elaborarán no sólo en la cavidad, sino que también repasarán lo que ha evolucionado el término nerjeño en los últimos 60 años, a raíz de lo que con ojos de niños descubrieron cinco mareños mientras perseguían murciélagos junto al cementerio de la localidad.

Domínguez expresó ayer que en el 60 aniversario se han sucedido a lo largo del año «varios homenajes a sus descubridores, la publicación de una joya bibliográfica en forma de libro conmemorativo, una edición única del Festival Internacional de Música y Danza con hasta 11 conciertos, incluidas actuaciones de artistas como Ana Belén, Pitingo, Cepeda, Estrella Morente o Carlos Rivera. Pero además se han organizado de manera especial «visitas guiadas y gratuitas a la gruta, aulas didácticas, exposiciones en el Museo de Nerja, pasacalles o un espectáculo pirotécnico».