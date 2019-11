Prisión para el profesor detenido en Vélez por abusos sexuales a varias menores

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Velez-Málaga, estando en funciones de guardia, acordó el pasado domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del docente de un colegio de este municipio como presunto autor de delitos de abusos sexuales sobre varias menores.

Así lo han indicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La causa se encuentra bajo secreto de sumario y será investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y, por el momento, se desconoce el número exacto de menores afectadas.

La Delegación de Educación del Gobierno andaluz en Málaga, tras tener conocimiento de los hechos, activó los protocolos para la suspensión cautelar de las funciones del profesor. Así, se abrieron las oportunas diligencias, elevándose a la Dirección General de Recursos Humanos con la propuesta de apertura de un expediente disciplinario.

Desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía señalaron a Europa Press que el colegio no ha tenido en ningún momento conocimiento de estos hechos.



Fuera del sistema educativo

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha considerado una "noticia triste" los presuntos abusos sexuales a menores por parte de un profesor, y ha asegurado que "nadie con esos antecedentes puede estar dentro de nuestro sistema educativo".

Así, ha destacado que la inspección educativa está haciendo las diligencias oportunas, añadiendo que cuando se tiene constancia de los hechos y de la detención del docente la Inspección educativa realiza una suspensión cautelar y se inicia la apertura de un expediente disciplinario.

"Lógicamente cuando todo quede aclarado nosotros no vamos a admitir este tipo de comportamiento en nuestro sistema educativo; no tienen cabida. No puede estar nadie con esos antecedentes dentro del nuestro sistema y, en la medida de nuestras posiblidades, bajo amparo legal, actuaremos", ha finalizado Imbroda.