El sorteo de Nochebuena de la ONCE deja 700.000 euros en Benajarafe

La Nochebuena ha tenido su fortuna propia en el núcleo poblacional de Benajarafe, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, donde la ONCE ha repartido 700.000 euros entre 20 vecinos de esta zona de la comarca de la Axarquía.

La suerte la ha repartido Francisco Fernández Arias, que vendió los cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la gasolinera Gueroil ubicada en la salida 265 en la carretera de Cajiz, según han informado desde la ONCE en un comunicado.

Fernández Arias firmó su contrato indefinido como vendedor de la ONCE hace dos semanas y este Día de Navidad se ha mostrado "encantado por la alegría llevada al corazón de la Axarquía en plena Nochebuena". El vendedor se enteró por un cliente que había dado el premio.

"Estábamos cenando y no había ni mirado el número que había salido y al llamarme el muchacho me di cuenta que fueron 20 números", ha contado este miércoles, apuntando que "esa es nuestra misión, hacer feliz a la gente que nos rodea, porque, aunque el dinero no da la felicidad, sí que ayuda".

Ha indicado que "no es solo la alegría de la gente sino también hacer ver que el premio toca, lo que pasa es que no le puede tocar a todo el mundo, pero sí que gracias a la labor que hace la ONCE, el premio llega a muchas personas con discapacidad que necesitan su ayuda cada día". "A mí me tocó la lotería el día que entré a trabajar en la ONCE", ha dicho.

El sorteo de este Día de Nochebuena, que estaba dedicado a la Federación Española de Enfermedades Raras, bajo el lema 'La investigación es nuestra esperanza', ha llevado el resto de premios a Asturias, donde se han vendido otros 30 cupones agraciados también con 35.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para este viernes, 27 de diciembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos --Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia--, ofrece un bote de 20 millones de euros.

Y para el ya muy próximo 1 de enero de 2020, la ONCE celebrará su tradicional Sorteo de Navidad que este año pone en juego 910.000 cupones premiados por diez euros y ofrece más de 47 millones de euros en premios. El primer premio repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras; el segundo premio repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras; y el tercer premio repartirá 75 premios de 20.000 a todas las series de un número de cinco cifras.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.