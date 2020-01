El PSOE salva la alcaldía de Alcaucín tras el fracaso de la moción de Ciudadanos y PP

El PSOE ha salvado in extremis la alcaldía de Alcaucín, una vez que la moción de censura presentada por Ciudadanos con el apoyo del PP no ha recabado los apoyos suficientes para derrocar a la alcaldesa socialista, Ágata González, quien continuará ostentando el poder en este municipio malagueño. El voto en contra de la ya edil no adscrita Sara Matés -ex de Ciudadanos- resultó decisivo, una vez que sumado a los de los cuatro concejales socialistas y al del representante de Por Mi Pueblo contuvo una mayoría de seis sillones frente a los cinco que terminaron sumando el partido naranja y PP.

El inicio, al mediodía, del Pleno municipal se había visto condicionado por el abandono del grupo municipal de Ciudadanos que una edil de este partido, la número 3 de la candidatura Sara Matés, aireó en las horas previas. Su huida hacia el grupo no adscrito dejaba con solo tres apoyos a su formación y ya no bastaba el respaldo de los dos concejales del PP para alcanzar la vara de mando, pues los cinco votos que sumaban se quedarían en puerta de los seis que llegan a la mayoría en una corporación de once representantes.

Esta situación trasladaba, igualmente, ciertas dosis de protagonismo al edil de Por Mi Pueblo que completó el reparto de la tarta municipal que, en mayo de 2019, fijó un empate a cuatro entre PSOE y Ciudadanos. Entre los dos grupos que a la postre volvieron a gobernar en coalición con la socialista Ágata González como alcaldesa, al hilo de un entendimiento que ya habían mostrado en la anterior legislatura cuando el 'naranja' Mario Blancke fue el alcalde.

En esta ocasión, el movimiento de ficha de Ciudadanos para no corresponder al PSOE introducía la novedad de que su portavoz y cabeza de lista, el belga Mario Blancke, renunciaría a optar a la alcaldía en beneficio de su número 2, Fernando Córdoba.

Además, la llegada del día 22 de enero -fecha para que la misma mañana en la que fue investido presidente del Gobierno Pedro Sánchez se fijó el debate de la moción de censura- ya se había visto precedida por jornadas en las que reinó el nerviosismo y la discrepancia en los mentideros políticos locales.

La tensión se había venido mascando en las calles de este municipio axárquico, fronterizo con la provincia de Granada, desde que el pasado martes 7 de enero Ciudadanos registró en el Consistorio tiznao su intención de quitarle su apoyo al grupo municipal del PSOE para arrebatarle la alcaldía con la connivencia del PP.

El anuncio fue entendido desde las filas socialistas como un gesto de "malos perdedores" en sintonía con el devenir de la política nacional y se iniciaron en la propia localidad una serie de movilizaciones para frenar la pérdida del poder municipal. Sin ir más lejos, el pasado sábado 18 de enero varias decenas de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento de Alcaucín para mostrarle su apoyo a la socialista Ágata González. Es más, el entorno de la alcaldesa cifró en más de medio millar las adhesiones recogidas en el transcurso de una recogida firmas orientada por el deseo de que la moción no prosperara.