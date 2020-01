El PP califica de "pucherazo en toda regla" la votación de la moción de censura en Alcaucín

El Partido Popular insiste en la posibilidad de que la edil que se marchó de Ciudadanos, Sara Matés, hubiese alcanzado una serie de acuerdos previos con la alcaldesa socialista Ágata González, tal y como apuntó su coordinador provincial, José Ramón Carmona, después de que el PSOE salvara con un resultado de 6 a 5 en la votación la moción de censura que iba a darle la alcaldía a un concejal naranja. En esta línea, el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de este municipio de la Axarquía, Domingo Lozano, calificó de "pucherazo en toda regla" lo sucedido en la sesión plenaria. En opinión de Lozano, no se puede afirmar categóricamente que existiese un aucerdo del PSOE con Mátés "porque no hay hechos fehacientes, pero la realidad salta a la vista ya que la alcaldesa y ella están juntas en Fitur". "Lo que sí es cierto es que ha estado muy presionada", recalcó el portavoz del PP.

A la hora de remitirse al germen que desembocó en el registro de la moción de censura el pasado 7 de enero, Domingo Lozano relató "a modo de anécdota" que la propia edil Sara Matés lo llamó para que se acudiera a un notario para formalizar el trámite cuanto antes: "Ya no sé qué pensar, por la mañana tenía muchas prisas y ese mismo día por la tarde ya era una persona distinta, había cambiado de actitud completamente; ella la firmó libremente pero igual hasta lo había preparado todo para que la moción de censura fallara y quedarse dentro del Gobierno", expuso Lozano.

El portavoz municipal del PP recordó que la iniciativa partió del grupo de Ciudadanos y él decidió apoyarla porque "había visto cosas que no me gustaban" en la forma de gobernar del grupo municipal socialista: "Presentar la moción era absolutamente de ley, también en 2015 yo gané las elecciones, ellos pactaron y yo no me quejé; ahora toca respetar lo que se ha votado en el Pleno, admitirlo y seguir trabajando por el pueblo desde la oposición", recalcó Domingo Lozano.

El recelo del PP respecto a todo lo que había rodeado a la votación de la moción de censura ya fue expresado instantes después del Pleno del miércoles por su coordinador provincial, José Ramón Carmona. Este dirigente popular señaló que "el PP siempre estará a favor de todo lo que beneficie a Alcaucín y sus vecinos y estará muy pendiente de los acuerdos alcanzados por el PSOE con la tránsfuga de Ciudadanos".

"Esperamos que la alcaldesa haga una profunda lectura de lo ocurrido y recapacite sobre la necesidad de gobernar dialogando con todos y llegando a grandes acuerdos y consensos", incidió Carmona sin perder de vista que "la moción de censura propuesta por Ciudadanos no ha salido adelante por la ruptura de su grupo en Alcaucín".