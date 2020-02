Cs deja en minoría el gobierno de Cómpeta

Los dos ediles que integran el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cómpeta han presentado su dimisión a través de su portavoz, el aún segundo teniente de alcalde en el municipio, Manuel Vega, y dejan así en minoría al gobierno que también integran los tres concejales del PSOE y dos más de Por Mi Pueblo.

La decisión ha sido comunicada por el propio Vega a través de sus perfiles en redes sociales. "En Cómpeta he apostado con todas mis fuerzas por la regeneración, con la idea que nuevos aires de gestión serían beneficiosos para el municipio. Durante tres o cuatro meses hemos gozado internamente de un productivo ambiente de trabajo, pero este ambiente ha degenerado", argumenta.

El pacto que permitió desbancar al PP del gobierno, después de sucesivas mayorías absolutas y de haberse quedado esta formación con cuatro de los nueve ediles del pleno, aupó al PSOE a la alcaldía. Los motivos señalados por Cs apuntan a la portavoz de Por Mi Pueblo: "La falta de toda ética, respeto, honor o educación por parte de esta representante me ha empujado a solicitar en distintas ocasiones al alcalde, José Moyano, que actuara con el fin de revertir esta situación. Desde mi punto de vista si él es capaz de consentir y tolerar este tipo de actos, mi lugar en este grupo de gobierno no tiene sentido, es estéril".

Vega incide en que en esta renuncia no entran en juego las siglas políticas: "Independientemente de nuestra ideología y capacidad, si no somos capaces de guardar un mínimo de respeto por el cargo que ocupamos y las personas que representamos, no somos más que avatares hambrientos de poder, y todos saben que el mismo se trata de un animal famélico que nunca tienen bastante y tarde o temprano te acaba devorando".