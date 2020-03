Martín Berasategui visita las instalaciones de Trops

Este martes, el chef Martín Berasategui ha visitado las instalaciones de Trops en Vélez-Málaga con el fin de conocer de primera mano a su proveedor de aguacates. El presidente de la empresa, José Lorca; el vicepresidente, José Linares, y el director general de Trops, Enrique Colilles, han acompañado al chef y le han mostrado la nueva receta de guacamole BIO, un producto sin aditivos y cien por cien natural bajo la marca Frudel.

Martín Berasategui, con 12 estrellas Michelin, es consumidor de los aguacates de Trops para la elaboración de sus recetas. Las razones son obvias, "por su altísima calidad, excelente sabor y versatilidad en la cocina", afirma. Desde septiembre, Trops es el proveedor oficial de aguacate y mango de Martín Berasategui, "siendo un auténtico privilegio y honor para nuestra cooperativa que estas frutas tropicales sirvan como materia prima de los platos y recetas del chef", declara Enrique Colilles.

El cocinero donostiarra logró en la última edición de Michelin dos nuevas estrellas, alcanzando la cifra de 12 estrellas y convirtiéndose así en el chef español más reconocido por la guía francesa. Además, Berasategui recogió este lunes 2 de marzo en Madrid el premio "Chef of the Year" que otorga la revista Tapas.

Para sellar el encuentro, el chef quiso dedicar unas palabras en el libro de visitas: "No tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decir que Trops es un camino a seguir y una lección para todos los que os visitamos". Berasategui también aseguró que le han tocado la fibra más sensible que tiene: "Cada vez que pruebo vuestros productos me tocáis el tilín del corazón y del paladar y me siento superorgulloso de ser amigo vuestro".