Dudas sobre la eficacia del Punto Limpio de La Viñuela

El Punto Limpio de La Viñuela no cumple con los fines y objetivos para los que fue puesto en marcha. Autorizado por la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y con gestión cedida por parte del Ayuntamiento de La Viñuela a la empresa Reciclajes Axarquía S.L., varios agentes activos de la zona reclaman a este centro que se dedique única y exclusivamente a su función de punto limpio.

Con unas instalaciones destinadas a recoger, recopilar y recepcionar residuos de diversa consideración, ya de por sí, pequeñas y poco accesibles para este tipo de tareas; no se pueden dedicar en ningún momento al tratamiento de residuos. Estos puntos limpios han de recoger estos desechos, clasificarlos y cederlos a empresas autorizadas para su tratamiento, reciclaje o eliminación definitiva, según proceda. En ningún momento, puede haber maquinaria ni acciones de tratamiento y gestión de residuos en instalaciones diseñadas para ser puntos limpios. Y ni mucho menos sacar beneficio económico de dichas acciones.

"Esto deriva en que se trasladen residuos que no corresponden entre puntos limpios, o entre puntos limpios y plantas de tratamiento; aumentando el transporte innecesario, que la gente busque el vertido más fácil en cualquier sitio, de escombros por ejemplo; y que no se realice adecuadamente la cadena y trazabilidad que deben llevar estos residuos", comentó un miembro de una organización ecologistas en la Axarquía. Por lo que conocemos, esto parece más "un vertedero controlado que un punto limpio. La cosa cambia completamente, en cuanto a la ubicación y la gestión, dependiendo si son residuos de un tipo u otro, si son peligrosos, más o menos contaminantes y líquidos o sólidos", continuó este representante ecologista en la comarca, quien apuntó a una próxima visita a las instalaciones cuando las circunstancias lo permitan.

"Un punto limpio debe ser una pieza clave en la recogida selectiva y en la aplicación de la normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y otros residuos. Al favorecer la recuperación de materiales, contribuyen a disminuir el depósito en vertedero como fórmula de gestión. No hay denuncias oficiales de que no se cumpla la concesión, pero estaremos atentos en caso de haberlas", comenta Ignacio Rodríguez desde el gabinete jurídico del Ayuntamiento de La Viñuela. Pero es otra fuente con representación en pleno municipal la que aseveró que "la situación tiene cierta gravedad y estamos a tiempo de reconducirla. Ya se han producido quejas y reclamaciones de la dirección y demarcación de Fomento por invasión de la red viaria, pero es que la situación es caótica, peligrosa e ineficaz a simple vista. Con solo ver cómo se tienen los residuos, sin ser experto en la materia, se observa que no se cumple con lo que debe hacer un punto limpio y que puede haber graves consecuencias". La intención es debatirlo en el pleno próximo del ayuntamiento, aunque se haga telemáticamente o con las distancias de seguridad oportunas.

Según particulares, empresarios y organizaciones ecologistas de la zona, esto podría suponer una actividad ilícita, primero por no responder su labor a su autorización administrativa; segundo por facilitar vertidos a otras zonas sin control al no tener espacio suficiente en sus instalaciones, y tercero por sacar beneficio económico de ello. No habilitar espacios para los residuos para los que este punto limpio fue concebido les aleja del objetivo de evitar el vertido incontrolado de determinados residuos, la separación en origen, aprovechar los materiales susceptibles de reciclaje directo, el ahorro energético y de materias primas, o la reducción del volumen de residuos a eliminar para lograr la máxima valorización con el mínimo coste en la gestión global.

Sin reclamaciones registradas, pero con inspecciones y documentación pendientes de revisar, "la intención de esta consejería es conocer de cerca esta labor y reconducir, en caso necesario, la función principal de estos puntos limpios, de los ayuntamientos gestores y de las empresas concesionarias", señalaron fuentes de la delegación provincial en Málaga de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

, en cuanto a su deber de asegurar que los mismos se ponen a disposición de gestores autorizados, los únicos capaces de llevar a cabo una correcta gestión de los mismos.

Vecinos de La Viñuela y otros municipios, sobre todo, de la comarca de la Axarquía, así como las propias organizaciones ecologistas, también advierten de que el espacio en el que fue concebido este punto limpio no es el adecuado. "Ya que su espacio es insuficiente para el volumen de residuos admitidos, crea un impacto visual negativo y el acceso es de lo más complicado, favoreciendo que muchos quieran acortar sus tareas vertiendo en el Río Vélez o en otras zonas de gran valor natural", apuntaron también en este sentido los ecologistas.

Una simple inspección ocular en este punto limpio también deja en evidencia la inexistencia de señalización y medidas correctoras, así como de servicios auxiliares e información básica que faciliten el acceso a las instalaciones y la correcta utilización de las mismas por el usuario. Tampoco existe puesto de información, vigilancia y control; los viales están ocupados por los propios residuos, siendo imposible determinar las áreas de carga y descarga, y la puerta de acceso y el vallado perimetral a las instalaciones presentan deficiencias graves.