Vecinos de Canillas de Albaida sofocan un fuego que afectó a varias viviendas

El incendio de un coche en la calle Laberinto, de Canillas de Albaida, ocurrido la pasada madrugada de este viernes afectó a varias viviendas del municipio. Gracias a la rápida intervención de los servicios operativos, el alcalde y varios vecinos con los extintores de gran capacidad, de los que dispone el Ayuntamiento para estas emergencias, fue posible controlar rápidamente el incendio.

El Ayuntamiento de Canillas de Albaida, por su parte, denunció que los bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga tardaron más de una hora en llegar, tiempo en el que los vecinos del municipio lograron controlar el fuego.

El alcalde de Canillas de Albaida, Jorge Martín, ha reclamado a la Diputación de Málaga la pronta apertura del retén de bomberos solicitado desde hace varios años por los municipios de Cómpeta, Canillas de Albaida, Árchez, Sayalonga, Salares y Sedella. Según declaraciones del alcalde: "no sé lo que esperan desde la Diputación Provincial, hay que tomar medidas antes de que ocurran desgracias mayores. Esto que ha ocurrido hoy, si no llega a ser por la rápida intervención de los vecinos del pueblo, no sabemos lo que hubiera podido pasar, ya que en las viviendas había personas durmiendo".