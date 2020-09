Rincón sustituirá los árboles de La Cala del Moral pese a las protestas

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria va a seguir adelante con las obras de renovación del acerado de la avenida Málaga de la Cala del Moral, según ha manifestado a La Opinión de Málaga el concejal del Medio Ambiente, Sergio Díaz, a pesar de las protestas de algunos vecinos que han intentado obstaculizar hoy los trabajos previos de poda y tala de los ejemplares.

El proyecto, que fue adjudicado a principios del pasado mes de agosto a la empresa Obracsa por unos 300.000 euros, contempla la renovación del acerado (mobiliario urbano, especies arbóreas y semáforos) de la avenida de Málaga y su homogeneización con el de Rincón de la Victoria.

La reforma de las aceras incluye la sustitución de los 80 árboles que existen en la avenida Málaga, entre el arroyo Totalán y la avenida de Manuel Altolaguirre.

Los operarios han talado ya una veintena de árboles lo que ha suscitado las protestas de algunos vecinos que se han mostrado en contra. Afirman que las moreras actuales son autóctonas, llevan entre 25 y 30 años y dan nombre a la localidad, según explica el portavoz vecinal, Juan Carlos Gallego.

Añaden que son árboles que proyectan una gran sombra sobre las aceras y renuevan el aire por lo que piden al Consistorio que reciba a los vecinos y se replantee la sustitución de la masa arbórea.

Reconocen que hay ejemplares que han levantado la acera "como ocurre en todas las ciudades, pero eso no justifica que tengan que talar todos los árboles. Si se tiene que renovar la acera que se renueve pero no talando todos los árboles. Además, en el proyecto no se contemplaba sustituir los actuales ejemplares por palmeras de coco plumoso", añade Juan Carlos Gallego, que propone especies autóctonas como la jacaranda o la tipuana, que tienen una gran masa arbórea "en vez de traer árboles de Brasil, que apenas dan sombra y encima van a atraer a las cotorras".

Los vecinos han convocado una manifestación para este jueves a las 18.30 horas y un portavoz intervendrá en el próximo pleno municipal para explicar la postura de estos vecinos.

Respuesta municipal

Para el concejal de Medio Ambiente, Sergio Díaz, la renovación de la acera de la avenida Málaga es un proyecto demandado desde hace años por los vecinos y comerciantes de dicha zona. "La acera actual se colocó hace 16 años y recibimos muchas quejas porque es muy sucia y hay zonas en las que está levantada por las raíces de los árboles, en su mayoría ficus".

Los vecinos, explica el edil, reclamaban desde hace tiempo la homogeneización de las aceras de la principal avenida de la Cala del Moral con la que hay en Rincón de la Victoria y se decidió unificar el tipo de solería, el mobiliario y también los árboles.

El concejal afirma que los ejemplares actuales (incluidas las moreras) tampoco son autóctonos sino que proceden de Australia, de Argentina e incluso de Asia.

El edil explica que la avenida no es muy ancha, sólo tiene un carril por sentido, otro para aparcar y las aceras tienen dos metros de ancho. Eso hace que los árboles allí plantados necesiten mucho mantenimiento y tengan que ser podados en línea recta por el lado que da a la carretera para que las ramas no choquen con los camiones y autobuses que circulan por la avenida. Al podarlos, por un lado, el árbol tiende a crecer por el otro, explica el edil, lo que molesta a los vecinos y a los comerciantes, y tampoco puedes dejarlo crecer en altura porque quita luz y vista a los vecinos.

Por eso, explica Sergio Díaz, se ha pensado en la palmera de coco plumoso, que tiene un crecimiento vertical, es más limpia que la washingtonia y apenas necesita mantenimiento. Es un árbol con un tronco de unos 30 centímetros, no como los actuales, que ocupan más espacio en las aceras, y aportan unos dos metros de sombra, lo que se denomina una sombra de alivio porque en una avenida tan estrecha, explica el concejal, lo que realmente da sombra son los edificios.

"Yo soy edil de Infraestructuras y de Medio Ambiente y me dedico más a plantar árboles que a quitarlos. A veces que hay que tomar decisiones de este tipo, que son difíciles y no gustan a todos, pero estoy seguro de que cuando la actuación acabe todos vamos a salir ganando".

El edil insiste en que es un defensor de los árboles. "En apenas un año hemos plantado más de un millar de árboles y ahora vamos a plantar otros 300, con motivo del día de la movilidad y entre octubre y noviembre vamos a plantar otros 200 más en la zona de la Cueva del Tesoro".