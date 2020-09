El alcalde de Rincón se reunirá con asociaciones y vecinos para consensuar el arbolado de La Cala del Moral

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha anunciado que recibirá a las asociaciones y a los vecinos de La Cala del Moral para consensuar el arbolado idóneo para la avenida de Málaga tras las protestas vecinales en contra de la tala de árboles iniciada por la empresa concesionaria de las obras de renovación del acerado de este tramo de la localidad.

Salado ha hecho este anuncio durante el Pleno ordinario celebrado hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, tras la participación de dos vecinos haciendo uso del Escaño 22. "Queremos escuchar a los vecinos, porque somos un equipo de Gobierno que toma decisiones pero que también escucha. Yo no quiero imponer nada porque soy el alcalde de todos los rinconeros piensen o no como yo", apuntó Salado.

"Quiero agradecer a los vecinos que han intervenido y por hacerlo con tanta pasión. Pero quiero dejar claro que creemos en este proyecto porque es lo mejor para La Cala y porque ha sido una reivindicación de los vecinos durante muchos años".

"No cambio mi opinión de que había que sacar estos árboles, así como que el proyecto era necesario y solicitado por los vecinos. Como equipo de Gobierno no podemos permitir hacer un cambio de acerado y que luego se produzcan los daños que ya estábamos viendo. La reforma integral es importantísima y los problemas de la acera no los podemos dejar. Hay que afrontar esos problemas. Hay árboles que en otras zonas del municipio ya están levantando las aceras", ha explicado Francisco Salado durante su intervención en el pleno.

El alcalde de Rincón de la Victoria ha recordado también a vecinos y oposición que no van a renunciar de primeras a su plan con las palmeras porque el Syagrus romanzoffiana (conocido como Coco Plumoso) está incluido en el Plan Director de Arbolado. "Esto no es un capricho del alcalde, este proyecto nace de las reivindicaciones de los vecinos de La Cala del Moral y del asesoramiento técnico. Y este plan de arbolado lo ha votado toda la Corporación Municipal por unanimidad", espetó.

El equipo de Gobierno ha querido recordar también que la actuación llevada en La Cala del Moral era necesaria porque los daños sobre el acerado y los servicios así lo exigían.

De igual forma, ha recordado que en años anteriores y con gobiernos distintos se han llevado a cabo talas de árboles en otras zonas. "La política medioambientalista va más allá de plantar o talar árboles. Ahí están nuestros proyectos como la Senda Azul donde seremos pioneros. Pero si se trata de decir los árboles que hemos plantado en el último año, ahí están los números: 1.200 árboles", explicó Salado.

Respecto a las moreras, uno de los puntos más problemáticos de este proyecto, el equipo de Gobierno ha recordado que "la morera no es un árbol apto para aceras de menos de tres metros. Aún así, hemos parado la tala de las moreras de enfrente de la Iglesia de La Cala del Moral. Las vamos a dejar ahí", apuntó Salado, quien avanzó que se llevará a cabo desde el Área de Medio Ambiente. "Las moreras las vamos dejar y seguir plantando en el resto de La Cala del Moral. Sembraremos moreras donde digan los vecinos siempre y cuando no levanten los acerados".

De hecho, Francisco Salado recordó que van "a tener más árboles en La Cala del Moral. Los que se han replantado y los que irán en la acera de la avenida de Málaga, así como los que están incluidos en los proyectos futuros".

Sea como fuere, el regidor insistió en que quiere reunirse con los vecinos "e intentar buscar un consenso que satisfaga a todas las partes y encaje en las exigencias nuestras".