Piden el cierre del colegio de Almáchar por el cierre de tres de sus aulas

Los padres y madres del AMPA La Pasa del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Parra de Almáchar han solicitado por escrito este 29 de octubre a la Delegación del Gobierno Andaluz en Málaga y a la Delegación de Educación el cierre del centro docente y su paso a no presencial para ayudar a contener la curva de contagios en el municipio.

Los padres denuncian que el municipio de Almáchar se encuentra como el que mayor tasa de incidencia acumulada presenta desde el pasado lunes 26 de octubre y que actualmente presenta 53 casos activos y una tasa de incidencia de 2.926,60 por cada 100.000 habitantes.

Esta situación ha provocado que el colegio se encuentre con el aula de infantil de 4 años confinado por casos positivos y con los cursos de 1º y 2º de Primaria en modo no presencial, debido a que 6 docentes estén confinados en cuarentena por casos positivos activos o haber estado en contacto directo con casos positivos.

Según su presidenta del AMPA, Nuria Corpas, "la situación es insostenible, no para de salir nuevos contagios en el pueblo y no entendemos cómo la Junta no toma medidas al respecto".

El propio Ayuntamiento de Almáchar pidió el confinamiento voluntario de toda la población para frenera la expansión del virus y desde entonces una gran mayoría de padres han decidido no llevar a sus hijos al colegio para evitar el contagio entre los más pequeños.

El miedo y la incertidumbre se ha apoderado del pueblo y este hecho ha provocado que la asistencia al centro educativo sea mínima. "No entendemos como la Junta de Andalucía nos ha dejado desamparados ante esta situación, no toman medidas ni en el colegio, ni han atendido la petición de nuestro Ayuntamiento para que ordenen el cierre perimetral del pueblo", asegura Corpas.