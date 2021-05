La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, volvió a insistir ayer en que respeta el posicionamiento de sus compañeros en relación con el proceso de primarias interno y avisó, además, de que «quien esté pensando en cómo se garantiza su puesto o sus privilegios no tiene espacio en esta candidatura».

Díaz, en Vélez-Málaga, donde mantuvo un encuentro con UPA Andalucía, fue cuestionada por los periodistas en relación con los posicionamientos de compañeros en este proceso de primarias, y, en concreto, por el apoyo del senador malagueño Miguel Ángel Heredia, colaborador de Díaz, que ahora apoya al candidato Juan Espadas; insistiendo Díaz en que respeta a todos sus compañeros.

«Respeto a todos mis compañeros, profundamente. Además, así lo he manifestado a lo largo de este tiempo y es tanto el respeto que me merece que no me escucharán nunca, en ningún momento, ninguna descalificación ni a mí ni a nadie de los compañeros que me acompañan en el proyecto respecto a otros compañeros del partido», apostilló.

«Yo entiendo -prosiguió- cuando uno está planteando un cambio de ese calibre, tan profundo, pues hay gente que sabe que en el futuro, dándole la voz a los militantes, rindiendo cuentas a los militantes, pues ya este partido no se va a parecer al partido del pasado y pueden estar más preocupados por cómo le va a ir a ellos y cómo van a mantener su estatus, sus privilegios o su posición personal, de hacer un cambio de verdad, de abrir la organización, dándole la voz a los militantes para que estén los mejores al frente y con mucha generosidad».

Alcaldes y secretarios generales del PSOE en la Axarquía avalaron ayer la candidatura de Susana Díaz a las primarias. Durante un encuentro-almuerzo en Rincón de la Victoria al que asistió la expresidenta andaluza, entregaron su aval su aval y mostraron su apoyo a la candidata el alcalde y secretario general de la agrupación socialista de Algarrobo, Alberto Pérez; el alcalde y secretario general de la agrupación socialista de Almáchar, Antonio Yuste; el alcalde y secretario general de la agrupación socialista de La Viñuela, José Juan Jiménez; la alcaldesa y secretaria general de la agrupación socialista de Alcaucín, Ágata González; y el secretario general de la agrupación socialista de Colmenar, Francisco de los Ríos Tejada. También el alcalde de Salares, Pablo Crespillo; la alcaldesa de Sayalonga, Sagrario Fernández; el alcalde de Iznate, Gregorio Campos; el secretario general de la agrupación socialista y portavoz en Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez; el secretario general de la agrupación socialista de Cómpeta, Félix Moreno, y el diputado provincial y concejal de El Borge, José María Jiménez.