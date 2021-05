Blanca Sánchez García tiene dos años y padece el síndrome de Rett, un trastorno genético de neurodesarrollo que causa una pérdida progresiva de sus habilidades motoras y del habla. Sus padres, Paqui García y Daniel Sánchez, solicitaron una plaza de educación especial en el colegio de Frigiliana, su municipio. Sin embargo, desde Educación les fue denegada y a pesar de haberla elegido como plaza única, se le adjudicó otra en el colegio Los Llanos, situado en el municipio de Torrox, a 15 kilómetros de Frigiliana. El inconveniente es que Blanca no puede desplazarse cada día, ya que pone en riesgo su salud.

Los padres de Blanca solicitaron la creación de un aula específica para su hija en el colegio de Frigiliana, algo que hace unos años ya existía, como asegura la madre. García denuncia que ni siquiera se les avisó de la denegación y que fue a través de la secretaría virtual donde encontraron que a su hija se le había concedido una plaza en el colegio Los Llanos, a pesar de que, según asegura, ni siquiera habían solicitado ese colegio. «Mi hija no puede hacer 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de vuelta cada día, su enfermedad no se lo permite», cuenta García. Blanca en esos viajes se dormiría y cuando llegase al colegio no podría ser despertada. Al despertar a la niña, esta podría sufrir un ataque epiléptico, debido a su patología.

«Mi hija apenas puede moverse y hablar, es muy dependiente. De hecho le han reconocido el 93% de discapacidad», relata la progenitora. Paqui García confiesa que además del inconveniente que le supone a Blanca desplazarse cada día, hay otro aspecto que les preocupa. La madre asegura que la niña necesita un entorno cercano, con caras conocidas. «Mi sobrino tiene la misma edad que Blanca y para ella ver caras conocidas en el colegio le supone un estímulo positivo que en Torrox no tendrá».

La madre de la pequeña asegura que la solicitud desde el centro a Educación no se hizo de la manera que se debía realizar. «Tras mucho insistir, el director solicitó los recursos a Delegación. Pero también alegó que en el colegio había poco espacio. Ello supone que indirectamente se está pidiendo que Delegación no acepte el recurso», relata García, quien informa de que la alcaldía de la localidad se ha puesto a disposición de la Delegación para ayudar a que se pueda crear el aula específica. Para intentar cambiar la situación, los padres de Blanca han iniciado una recogida de firmas a través de Change.org. Además de ello, el alcalde de Frigiliana pedirá una solicitud para manifestarse la próxima semana frente a la Delegación de Educación.

Por su parte, la Delegación de Educación de la Junta informó ayer de que «está en estos momentos gestionando la viabilidad de sus recursos para atender este caso en particular». «A pesar de que el curso próximo está planificado, se están estudiando concienzudamente todas las posibilidades para dar respuesta a esta situación tan especial. El servicio de ordenación educativa está en contacto con la familia para comunicarles de primera mano cualquier novedad al respecto», incidieron.