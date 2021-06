El grupo municipal de Por Mi Pueblo en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, ha reivindicado la inocencia del secretario general de dicha formación y concejal del municipio, José María Gómez, tras las declaraciones de PSOE, IU y Podemos de Rincón de la Victoria sobre a la condena en primera instancia del concejal por un delito leve de maltrato de obra por unos hechos ocurridos el pasado año durante las protestas por la tala de árboles en la Cala del Moral.

Por Mi Pueblo afirma que la sentencia ha sido recurrida, por lo que no es firme y puede ser revocada por un tribunal superior, por lo que insisten en que las declaraciones de los partidos de la oposición son una injusticia y reivindica la presunción de inocencia.

El grupo municipal insiste en que "se trata de una sentencia de malos tratos leves sin lesiones por una interpretación judicial que para nada se corresponden con los hechos, y cuando la propia denunciante reconoció en el juicio que participaba en una manifestación y fue la que saltó de un brinco donde se encontraba el concejal".

El grupo Por Mi Pueblo destaca que incluso "el fiscal, garante de la Ley, pedía su completa absolución y que durante el juicio no se aportó ninguna prueba de la culpabilidad de Gómez Muñoz y que el único testigo es conocido por la animadversión hacia su persona".

Por todo ello, el grupo municipal considera que no hay motivos por los que José María Gómez tenga que dimitir de sus funciones en el partido ni de sus responsabilidades en el Ayuntamiento al frente de las áreas delegadas.

El concejal José María Gómez ha declarado que "esto no es más que una caza de brujas y un aprovechamiento político de una sentencia que se encuentra recurrida y que ha sido dictada contra el criterio del Ministerio Fiscal, en un juicio donde no se aportó ninguna prueba y no se tuvieron en cuenta ni mi testimonio ni la operación a la que en esas fechas me había sometido, que hacía imposible ningún esfuerzo".

Por Mi Pueblo Rincón de la Victoria afirma que los partidos de izquierdas en la oposición se están "agarrando a este clavo ardiendo para pedir la dimisión del Gómez Muñoz "y para ello usan palabras como 'indigno' o 'agresión' a una vecina, "última calificación que no solamente es falsa sino que parece malinterpretar la sentencia de forma interesada".

El secretario general de Por Mi Pueblo en Rincón de la Victoria denuncia la diferente vara de medir de Podemos, IU y PSOE. "Deberían mirar la viga en su ojo antes de descalificar a nadie porque más acciones indignas hay en estos tres partidos que no se le escapan a nadie".

"Todavía estamos esperando que el señor Echenique de Podemos dimita por estar condenado en firme por no pagar la Seguridad Social a su asistente, o el señor Garzón de IU por sus nefastas y dañinas declaraciones sobre el turismo español. También estamos todos esperando conocer quién asume la responsabilidad en el PSOE por los EREs, el mayor caso de fraude en la historia de la Democracia española. ¿Quiénes son aquí los indignos?".