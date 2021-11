El alcalde de Torrox, Óscar Medina, y la concejala de Cultura y Patrimonio, María de los Ángeles Ruiz, han anunciado la adjudicación de los trabajos de rehabilitación de la ermita de San Roque, que supondrán una inversión de 60.000 euros para el Consistorio.

Medina ha recordado que el pasado mes de marzo el pleno aprobó sendos convenios con el Obispado de Málaga en los que no solo se contempla la realización de trabajos de mejora y mantenimiento en las iglesias de San Roque en Torrox y de la de Santiago El Mayor en El Morche, sino también se acordaba hacer un uso compartido de los mismos para poder llevar a cabo actividades culturales compatible con el carácter religioso.

"Aunque el Obispado sea el titular, las iglesias son patrimonio de los torroxeños", ha indicado el alcalde, haciendo mención al uso que de ellas hacen los vecinos para las celebraciones de bodas, bautizos o comuniones, además del trabajo diario de la Hermandad Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación.

Así, el regidor torroxeño ha señalado que "la Iglesia hace una gran obra social que no suele tener repercusión mediática, por lo que no puede sufragar los trabajos necesarios para la conservación de su patrimonio, en el que, por desgracia, los anteriores gobiernos de Torrox no han destinado ni un solo euro para su mantenimiento".

"A diferencia de ellos, desde el actual equipo de gobierno hemos hecho una gran apuesta por poner en valor nuestro patrimonio y para ello era necesario afrontar el gasto de los trabajos necesarios en algunas iglesias", ha agregado Medina.

El alcalde también ha indicado que la intervención en la iglesia de Santiago el Mayor de El Morche ha supuesto una inversión de algo más de 20.000 euros, recordando además que es necesario realizar mejoras en el convento de Nuestra Señora de las Nieves, que pueden ascender a los 50.000 euros, pero que al tratarse de un Bien de Interés Cultural se están gestionando los permisos pertinentes con la Junta.

Por su parte, Ruiz ha señalado que se han adjudicado las obras a una empresa especializada en rehabilitación de patrimonio eclesiástico y que se realizarán dos actuaciones diferenciadas.

"El proyecto de rehabilitación se comenzó pensando en la recuperación de la fachada pero posteriormente vimos que el interior de la iglesia tenía varias necesidades", ha señalado la edil responsable de Patrimonio.

Así, ha indicado que en la fachada se llevará a cabo una limpieza general con proyección de silicato de aluminio y se eliminarán las capas de cal con la intención principal de recuperar el zócalo original; además se restaurarán las zonas más necesarias con el ladrillo más similar disponible a día de hoy, ya que se trata de un edificio del siglo XV.

En cuanto a los trabajos en el interior, se procederá a la limpieza de la cubierta de la capilla y retirada de humedades, principalmente. "Pretendemos que esta iglesia forme parte del recorrido turístico que hagamos por el centro histórico a raíz de la puesta en funcionamiento del Museo de la Aduana", ha resaltado Ruiz, señalando que estos trabajos no solo son necesarios para el mantenimiento del edificio en buen estado para que se pueda seguir haciendo uso de él entre los vecinos, sino también hacer un aprovechamiento turístico para revitalizar esta zona el municipio.