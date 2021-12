El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha adjudicado las obras del Teatro de Torre del Mar. El primer teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, ha explicado que la contratación de las obras se está llevando a cabo mediante lotes, conforme la Ley de Contratos.

Concretamente, la obras se han dividido en cuatro lotes; el lote 1, de obra civil para la cimentación y estructura; el lote 2, también de obra civil (excepto cimentación y estructura); el lote 3, de equipamiento de baño, butacas, muebles de oficina y mobiliario urbano; y el lote 4, que supone el equipamiento escénico.

De este modo, informó el edil, "el pasado martes 30 de noviembre la mesa de contratación ha adjudicado los lotes 1, 2 y 3. Esto significa que hay una estimación del inicio de las obras para el primer trimestre de 2022".

El lote 1 de obra civil para la cimentación y estructura se ha adjudicado a un precio de 1.824.414 euros (IVA no incluido), con una baja del 1.10%, con un plazo de ejecución de 10,1 meses. El lote 2 de obra civil (excepto cimentación y estructura) se ha adjudicado por 3.140.091 euros (IVA no incluido), con una baja del 5.27% y un plazo de ejecución de 16,5 meses. Y el lote 3 de equipamiento de baño, butacas, muebles de oficina y mobiliario urbano se ha adjudicado a un precio de 136.431 euros (IVA no incluido) con una baja del 13.90% y un plazo de ejecución de 21 días.

Pérez Atencia añadió que "los plazos de ejecución de los lotes 1 y 2 se solapan, por lo que se estima un plazo de obras total de 18 meses. Es una noticia de envergadura que supone el paso definitivo para que Torre del Mar pueda tener, al fin, un espacio escénico como merece y como tanto tiempo lleva demandando".