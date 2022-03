Un aula especial para Blanca, en Frigiliana

Blanca tiene sólo 3 añitos y síndrome de Rett, un trastorno genético neurológico y del desarrollo poco frecuente, que se da sobre todo en las niñas y que afecta a la forma en que se desarrolla el cerebro, provocando una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del habla.

Blanca tiene una discapacidad reconocida del 93% pero sus padres son conscientes de que toda la ayuda y toda la estimulación que puedan darle beneficiará a su hija. Por ello, desde el primer momento han querido escolarizarla.

Hace un año, se toparon con la burocracia y los plazos de la administración autonómica. Solicitaron plaza en el colegio de Frigiliana, la admitieron, pero al confirmar la plaza se encontraron con que la Consejería de Educación le había asignado el colegio de Los Llanos de Torrox Costa, a 15 kilómetros de Frigiliana, donde vive la familia, porque el colegio del pueblo carece desde hace varios años de aula de educación especial.

El problema es que el trayecto a Torrox Costa supone 40 minutos de ida y 40 de vuelta en coche, explica su madre, Paqui García, un trayecto en el que la pequeña se duerme con el agravante de que suele padecer ataques de epilepsia cuando se despierta. «Y ya no podemos más. La niña llega dormida, nos tiramos dos horas en la puerta hasta que se despierta, pero está un ratito con el logopeda y ya es la hora de comer y de volver a casa» explica su madre..

Por eso, los padres de Blanca acudieron ayer a inscribirla en el colegio Enrique Ginés del municipio, con el tiempo suficiente para que la Junta de Andalucía pueda planificar sus recursos para al próximo curso. Lo hicieron acompañados del alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero, quien se ha comprometido a hacer las obras necesarias para que el colegio pueda reabrir el aula de educación específica

«Educación nos prometió que iban a estudiar la posibilidad de un traslado durante este curso y no ha podido ser pero si el próximo curso no abren el aula de educación especial tendremos que dejar de llevar a Blanca al cole porque en las actuales circunstancias no puede seguir ya que los beneficios para ella son mínimos al tener que desplazarse 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta y estar con niños que no conoce y que por sus circunstancias tampoco constituyen un estímulo para su desarrollo», explica su madre.

«Hoy (ayer) he ido a matricularla en el colegio de Frigiliana y sólo he tardado siete minutos desde mi casa, con lo cual no le da tiempo a dormir, lo que reduce el riesgo de sufrir los ataques de epilepsia que le suelen dar al despertar», explica.

Blanca no habla, no puede usar las manos y apenas se puede mover, por eso necesita un terapeuta que trabaje con niños con ciertas discapacidades y un técnico de integración social que le cambie el pañal, le dé la comida y en un momento dado pueda ayudar al profesor de educación especial, y una profesora de audición y lenguaje que permita a Blanca a comunicarse mediante pictogramas y a través de un lector ocular porque la pequeña solo puede comunicarse a través de la mirada.

Todo eso lo tiene en Torrox Costa, donde hay ocho niños con necesidades especiales pero la distancia y las circunstancias de Blanca limitan el tiempo que realmente está en el aula, los beneficios y que merezca la pena tanto sacrificio.

Por ello, los padres piden un aula de educación especial en Frigiliana siguiendo los criterios médicos que confirman que los traslados diarios no son buenos para su salud, un aula cercana que facilitaría su acceso a las terapias que necesita todos los día para contrarrestar el avance del síndrome que padece. Además, en su pueblo podría estar con sus primos, con otros niños a los que conoce, y familiares que podrían echar una mano al estar más cerca.

La Delegación de Educación afirma que está estudiando el caso de Blanca y va a hacer todo lo posible para abrir un aula de educación especial en el colegio de Frigiliana el próximo curso.