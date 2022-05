Antonio Benítez Barroso, el que fuera alcalde de Alfarnatejo (Málaga) durante 20 años, entre 1999 y 2019, ha fallecido en la madrugada de este miércoles a los 69 años, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

El exregidor ocupó el cargo por el PSOE durante cinco mandatos consecutivos. Anteriormente, había ostentado el cargo de primer teniente de alcalde entre 1991 y 1999. Su muerte ha causado conmoción en el pequeño municipio de la alta Axarquía, que apenas cuenta con unos 360 habitantes.

El Ayuntamiento ha publicado un comunicado firmado por el alcalde, Daniel Benítez, en el que la corporación municipal han lamentado su fallecimiento y ha trasladado su "más profundo pésame" a los familiares, compañeros de partido, miembros del equipo de gobierno y a los vecinos. Además, se han decretado tres días de luto oficial en Alfarnatejo, donde la bandera oficial ondeará a media asta.

El regidor ha manifestado en sus redes sociales que la pérdida de Antonio Benítez "ha sido demasiado pronto" y le ha dedicado un afectuoso mensaje: "Siempre me dejaste claro lo orgulloso que estabas de mí. Desde que era un niño me hiciste partícipe de tu aventura como alcalde, me llevabas de 'ayudante' a repartir invitaciones y me presentabas a todo el mundo como 'tu niño'. Tus compañeros de partido y amigos siempre me han dicho que así me has llamado siempre".

El joven alcalde ha recordado el especial vínculo que mantuvo con su antecesor en el cargo. "Me felicitaste por cada uno de mis logros, en cada paso estuviste ahí apoyándome, siempre como un gran amigo y de pequeño, casi como un segundo padre. Confiaste en mí para ser tu relevo después de 20 años y siempre he pretendido demostrarte con mi trabajo que podías seguir estando orgulloso", ha escrito.

También compañeros de partido como el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, han lamentado su pérdida. En un mensaje de Twitter, Pérez ha destacado el trabajo de Antonio Benítez como alcalde durante 20 años, "siempre a pie de calle atendiendo a sus vecinos y vecinas y peleando contra la despoblación. Hoy perdemos a un compañero que ha luchado siempre por los valores socialistas".