El Centro Comercial El Ingenio, gestionado por MVGM y propiedad de Salsa Patrimonio, lanza hoy su nueva App de El Ingenio, disponible para descarga en las plataformas de IOS y Android. Con esta App los clientes tendrán acceso al Club Vip El Ingenio, un club de fidelización con el que podrán disfrutar de multitud de ventajas exclusivas: descuentos, sorteos, eventos, servicios, etc. Con motivo de su lanzamiento, los 1.000 primeros clientes que descarguen la App y se registren en el Club, conseguirán una entrada de cine gratis simplemente activando un cupón promocional. Además, la App será necesaria para disfrutar de servicios tan destacados como la nueva Ludoteca Infantil del Centro, que se inaugurará el próximo 1 de junio.

Por otro lado, los días 27 y 28 de mayo El Ingenio va a celebrar El Orgullo Friki, con un maratón de actividades relacionadas con este temática: photocalls, talleres de varitas y hama beads, zona just dance y juegos de mesa, exhibiciones de Kpop, etc. Además, destacan los concursos de Kpop, con categorías individual y grupal, y el concurso de Cosplay, que contará como jurado con cosplayers de Málaga. También se realizarán concursos de Just Dance y de preguntas frikis para niños y adultos, este último organizado por Reino Friki, establecimiento de El Ingenio que colabora en el evento. Todos los concursos contarán con multitud de premios, como vales de 150€ para gastar en El Ingenio, estando toda la información detallada de inscripciones en https://www.elingenio.es/orgullo-friki/