Esta semana Stradivarius ha reabierto sus puertas en el centro comercial El Ingenio, tras una reforma integral del establecimiento de dos plantas que tiene en el Centro. Con su nueva imagen, que combina los tonos blancos y grises con la madera y la estética industrial, consigue dar una mayor sensación de amplitud y reorganiza completamente su sala de venta, que además incorpora mejoras como las cajas de autocobro y grandes pantallas.

Por otro lado, El Ingenio, gestionado por MVGM y propiedad de Salsa Patrimonio, inaugura el próximo 1 de junio su nueva ludoteca infantil. Este innovador espacio, que se creó en la reforma integral que realizó el centro, cuenta con 110 m2 y se compone de diferentes áreas como: zona de lectura, de juegos tradicionales, de juegos interactivos, de peques y de dibujo. Su estética es industrial, como la del resto del centro, pero en ella predominan los elementos de color y se combinan con elementos diferenciadores: rampa de escalada, mesa interactiva, gradas, etc. Este servicio, para cuyo disfrute es necesario descargar la App del Centro, está especialmente pensado para niños/as entre 3 y 12 años. En él contaremos cada mes con diferentes temáticas y actividades (talleres, acciones educativas y colaborativas) donde se promocionarán valores como la ecología, la creatividad, la lectura, la cooperación, las artes escénicas, el arte, el juego libre, etc. Durante el mes de junio, debido al Día del Medioambiente, la temática de Ludoteca será “We clean The Ocean”.