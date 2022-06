Imagine por un momento cómo sería cocinar un plato de pasta, poner una lavadora, ducharse o bañarse en una piscina si no hubiera agua. ¿Se lo imagina? Pues ese es el leit motiv de la nueva campaña de Hidralia, la concesionaria del suministro de agua potable de Rincón de la Victoria, para fomentar un uso responsable del agua, bajo el lema 'Sin agua, la vida se complica'.

La campaña de Hidralia incide en que sólo hay un planeta Tierra, un ‘Planeta Agua’ y cuidar su riqueza ambiental es una misión colectiva, donde cada gesto cuenta.

Los mensajes de esta campaña, que se sustentan de manera principal en imágenes muy ilustrativas, se centran en mostrar labores cotidianas que serían prácticamente imposibles de realizar ante la falta de agua.

Estos mensajes directos están acompañados por una serie de consejos concretos para ahorrar agua que se dividen en diferentes estancias y situaciones habituales del día a día. Así, en la cocina se recogen recomendaciones como cerrar el grifo mientras se enjabona los platos, poner el lavavajillas cuando esté en plena carga o enjuagar la fruta en un recipiente. Para el baño se señala no tener el grifo abierto mientras se lavan los dientes, recoger agua en un recipiente mientras se calienta el agua para usarla para riego o instalar sistemas economizadores. En el jardín, revisar posibles fugas, evitar el uso de la manguera para limpiar y optar por barrer o evitar regar en las horas de más sol para que no haya evaporación. Por último. en la piscina se expone la necesidad de taparla para evitar la evaporación, tener un mantenimiento adecuado para que no se pierda o instalar pulsadores automáticos si se cuenta con duchas en el exterior.

La campaña se difundirá a través de distintos carteles, anuncios y video divulgativo principalmente a través de Redes Sociales y medios de comunicación.

Esta campaña recoge el testigo de ‘El Valor del Agua’, realizada el año pasado, en la que se intentaba cuantificar en botellas lo que supone tirar de la cadena o lavarse las manos, y se enmarca dentro de una imagen global denominada ‘Hidralia, #TransformamoselplanetaAgua’ con la que se intenta destacar lo que hace Hidralia en Innovación, transformación digital, sus avances en economía circular y su determinación para alcanzar la neutralidad en carbono y su búsqueda de pactos y alianzas con el propósito de cumplir con los Objetivos de Desarrollos Sostenibles y la Agenda 2030 de la ONU.

Perteneciente a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Rincón de la Victoria se abastece del Sistema Viñuela-Axarquía, cuyo embalse se encuentra a un 16 % de su capacidad, con 26 hectómetros cúbicos y declarado en estado de sequía excepcional.

Por este motivo, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año lleva por lema ‘Una sola Tierra’, Hidralia quiere dejar constancia de que no hay un mundo de repuesto, no hay plan B, por lo tanto, se deben hacer cambios profundos para impulsar un estilo de vida más limpio, ecológico y sostenible.

Por ello, la campaña se compartirá en redes sociales con el hastag #TransformamoselPlanetaAgua y refleja la necesidad de reformar la manera en la que tratamos el entorno, desde la obtención de recursos al consumo de energía o el tratamiento de los residuos.

La campaña incide en la importancia del agua no solo porque todos los seres vivos dependemos del agua, sino por su capacidad y cualidades para luchar contra el cambio climático y revertir la situación actual.

Y es que el agua es uno de los elementos más importantes para regular la temperatura del planeta, tiene una gran capacidad de absorción de CO2, es imprescindible para la regeneración de biodiversidad, produce energía limpia e incide de manera directa en la educación, economía y bienestar de la sociedad.

Transformación digital

En esta línea, Hidralia sea apoya en la innovación y la transformación digital para reducir la huella de carbono hasta lograr la neutralidad climática mediante las infraestructuras verdes y el autoconsumo energético.

La transformación digital permite a Hidralia optimizar la gestión, el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras, así como la reducción de fugas y el control de la calidad del agua, el control exhaustivo del agua suministrada y la gestión del trabajo de los operarios, lo que a su vez permite reducir las emisiones en los desplazamientos.

Todo permite la toma rápida de decisiones ante imprevistos y avanzar en el desarrollo sostenible de las localidades, reaccionando ante crisis climáticas de manera inmediata y coordinada para reducir la afectación a la ciudadanía.

La transformación digital va más allá de la implantación de servicio digitales, es una transformación de procesos y aprovechar el desarrollo de la inteligencia artificial, la digitalización y el big data para tener visión completa de las necesidades de los ciudadanos e implantar acciones que solucionan los problemas reales de las ciudades.

De esa manera, desde su implantación, Rincón de la Victoria ha logrado un rendimiento hidráulico superior al 85%, según la compañía. Además, de conseguir un ahorro de agua de aproximadamente 165.000.000 de litros, respeto al año 2020.

Este aumento de la eficiencia en las redes de abastecimiento supone también un alivio para el estrés hídrico que sufre el pantano de la Viñuela. No en vano, la Axarquía es uno de los territorios más vulnerables a sufrir los efectos adversos del cambio climático y tiene un problema de escasez hídrica estructural. Así, mediante el control exhaustivo de la red de abastecimiento, no se consume más agua de la necesaria y garantizamos que cada gota que se extrae llegue a su destino.

Desde Hidralia y a petición del Excelentísimo Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se han habilitado y acondicionado varias captaciones con el fin de realizar la totalidad de la carga de las cubas de los camiones de limpieza viaria para baldeo de las calles del Municipio, con agua no potable.

Este esfuerzo de Hidralia ha tenido su reconocimiento por parte de las instituciones, como el premio de Medio Ambiente otorgado por la Junta de Andalucía en 2020 y obtenido por la iniciativa REDAC (Red Andaluza contra el Cambio Climático) que cuenta ya con más de 600 integrantes que comparten sus soluciones para ser más sostenibles y entre las que se encuentran diferentes entidades y empresas Malagueñas.