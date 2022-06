El grupo Cohousing Málaga 50, que se constituyó como una cooperativa en agosto en 2019, ha adquirido un terreno en Torre del Mar, donde próximamente se comenzarán a edificar los hogares, para llevar a cabo su proyecto de vivienda colaborativa, siendo la primera agrupación de este tipo en llegar a la Axarquía aunque ya existan varios en otras zonas de la provincia de Málaga.

Los requisitos para ingresar en esta asociación son tener entre 50 y 75 años de edad, ser capaz de tener una vida autónoma en el momento de presentar la solicitud y aceptar las normas de régimen interno. En este solar se construirán 32 casas y zonas comunes como comedor, lavandería o habitaciones de atención a la dependencia con el objetivo de favorecer las relaciones vecinales y los principios de solidaridad, fundamentos del 'cohousing'. Estas viviendas contarán con alrededor de 55 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios, un salón con cocina incorporada, cuarto de baño y terraza. Asimismo, también tendrán un trastero y aparcamiento. No serían propiedad de las personas que vivan en ellas, sino de la cooperativa, aunque se pueden vender o heredar mediante participaciones.

No se trata de un grupo cerrado, los integrantes pueden abandonar el proyecto en cualquier momento, igual que pueden entrar otros nuevos que cumplan las condiciones. Asimismo, Isabel Gómez, la vicepresidenta de la cooperativa, afirma que "apoyarán a otras cooperativas de 'cohousing' igual que les han apoyado a ellos" y darán asesoramiento a quien lo necesite. El primer proyecto de este tipo que se puso en marcha en la provincia es el Residencial Santa Clara, situado en los Montes de Málaga, que lleva ya 25 años en funcionamiento y ha servido de inspiración para muchos otros.

Cohousing Málaga 50 nace como una iniciativa de un grupo de amigos que se plantearon tener una vejez activa y autogestionada y que no querían aislarse del resto del mundo ni suponer una carga para sus familiares. A partir de ese momento, comenzaron a observar otros proyectos como el suyo a nivel nacional e internacional y buscaron el apoyo de las administraciones, aunque esto último no salió bien: les ofrecían terrenos que se encontraban en zonas que no querían o que eran muy caros. "No queríamos dejarles esa deuda a nuestros herederos, así que decidimos comprar el terreno por nuestra cuenta", admite la vicepresidenta.

Además de las diferentes cooperativas de 'cohousing', también existen asociaciones coordinadoras a nivel nacional y autonómico: la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) y, en Andalucía, la Asociación Andaluza de Cooperativas de Viviendas (FECOVI). El Gobierno también apoya iniciativas como esta incluyendo el 'cohousing' en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, y se prevén ayudas de hasta el 50% para este tipo de soluciones habitacionales aunque con un máximo de 50.400 euros por vivienda, como informa Idealista.

El 'cohousing' nació a finales de los años 60 en Dinamarca y se presenta como un modelo de convivencia alternativo a las residencias de mayores o a los bloques de pisos, así como una solución al problema actual de la vivienda en España. Fomenta la cooperación, la sostenibilidad y el apoyo entre los vecinos de la comunidad, así como también la independencia y la autonomía de los residentes. Existen diversas modalidades de 'cohousing', pero en nuestro país el que más abunda es el sénior, destinado a las personas mayores de 50 años. Gómez reconoce que esta práctica les está haciendo "un favor" a las administraciones ya que deja más plazas libres en los asilos de ancianos.