El PP de Vélez denuncia el gasto de 80.000€ para un concierto de Omar Montes

El Partido Popular de Vélez-Málaga exigió al equipo de gobierno que contenga la partida de gastos destinados a conciertos y espectáculos después de que «el Ayuntamiento de Vélez Málaga, gobernado por PSOE y GIPMTM, haya solicitado una retención de fondos por valor de 80.000 euros para hacer frente a los gastos derivados del próximo concierto de Omar Montes, que se celebrará el 28 de agosto».

El presidente del PP de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, exigió ayer «más seriedad y una mejor distribución de los recursos de las arcas públicas. El Ayuntamiento se ha transformado en una gran empresa de eventos que ha gestionado hasta 200 actividades este verano. Y el PP quiere que se realicen 200 actuaciones en todo el municipio, para mejorar la limpieza y el asfaltado de muchísimas urbanizaciones, dejadas de la mano de Dios, para sacar a concurso más plazas de Policía Local, para acabar de una vez con la Senda Litoral... No somos una empresa de eventos que, además, siempre beneficia a los mismos. Somos un Ayuntamiento, el tercero de Málaga», dijo Lupiáñez.

El dirigente del PP veleño habló de una «sobresaturación» que se acrecienta con el próximo concierto de Omar Montes. «Apoyamos todas las actividades culturales y fomentamos la cultura. Cuando gobernamos, el PP inventó el Festival Weekend Beach y trajimos a grandes artistas, como Pablo Alborán, India Martínez, El Barrio o Camela. Pero lo que sucede ahora en nuestro municipio es una locura. Nuestro Ayuntamiento actúa como una empresa de eventos y se ha autoimpuesto una especie de competición por hacer más y más conciertos».

«No compartimos esto del gratis total para grandes conciertos como el de Morad y el próximo de Omar Montes», dijo Lupiáñez, que recordó que todas estas actuaciones salen del bolsillo de «todos nosotros. Esta semana se está cobrando los recibos del IBI, y destinar ingentes cantidades de dinero para conciertos gratuitos de estos artistas no debe ser una prioridad, porque en nuestra tierra hay muchas cosas que arreglar, hay una dejadez absoluta y no podemos seguir en esta línea de despilfarro en plena crisis, con los precios disparados y la cesta de la compra por las nubes», dijo.

Jesús Lupiáñez volvió a preguntar al equipo de gobierno cuánto costó el concierto de Morad, celebrado el pasado 26 de julio en Torre del Mar, del que dijo que aún se está a la espera de las pertinentes explicaciones del alcalde sobre una pésima organización que pudo acabar en tragedia.

«Las cifras de Morad están, al parecer, por encima de lo que se va a gastar en Omar Montes. Hablamos de muchísimo dinero para traer artistas. No dudo de su capacidad musical ni de su talento artístico, pero sí del ejemplo que estamos dando a nuestros jóvenes y qué clase de visitante estamos atrayendo a nuestra tierra. Precisamente, Omar Montes acaba de protagonizar un encontronazo con la Policía Local de Madrid», añadió.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez manifestó ayer que «los 80.000 euros no son exclusivamente para el concierto; son para actividades de promoción del municipio hasta final de año. Campañas y demás. Lo de Omar Montes es un punto más de todo lo que hay previsto».