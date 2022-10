El alcalde de Torrox, Óscar Medina España, junto a la concejala de Educación y Cultura, María de los Ángeles Ruiz Gálvez, el gerente de la Fundación Manuel Márquez, Manuel Márquez Dorsch, y su vicesecretario, Salvador Márquez, presidieron este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrox la entrega del premio con el que la Fundación Manuel Márquez reconoce anualmente la excelencia en el esfuerzo y aprovechamiento de tus estudios al mejor expediente académico del IES Jorge Guillén, recayendo este año en Nerea Rico Sánchez.

“Premiar el esfuerzo y que nuestros jóvenes quieran mejorar en tiempos tan competitivos y difíciles como hoy en día”, marcaba el regidor torroxeño como los objetivos con los que nace este reconocimiento, que se remontan a 1974, dos años después de la fundación del IES Jorge Guillén, para fomentar que los jóvenes del municipio pudieran acceder a estudios universitarios.

Felicitando a la premiada de este año, ponía de manifiesto que hay mucho talento en Torrox, resaltando la figura Manuel Márquez Mira, Hijo Predilecto del Ayuntamiento de Torrox, y a su hijo, nombrado Hijo Adoptivo por seguir con el legado de su padre que actualmente también abandera su nieto, mejor expediente académico de toda España en el año 1981.

Por su parte la edil de Educación y Cultura, recordando el mensaje que le trasladó el delegado de Educación, Miguel Briones a los alumnos durante su reciente visita, en el que les decía que disfrutaran los años de instituto, hacía ahora suyas esas palabras para decirle a la galardonara que disfrutara mucho de sus años de estudio, ya que actualmente ya está en la Universidad.

María de los Ángeles Ruiz, recordando por su propia experiencia, cuando ella recibía también este mismo premio hace ya 14 años, quiso transmitirle un mensaje a la galardonada de esta edición a la que conoció recientemente al ser premiada con el accésit en la última edición del Certamen Literario Jorge Guillén. “Has abierto una puerta de éxito ya por lo que has conseguido, pero lo que te llevará a la cima por encima de cualquier valor académico van a ser los valores personales”, dijo la edil.

El gerente de la Fundación Manuel Márquez explicaba que este premio se hace cada año “en representación de nuestros mayores, de su memoria y en su compañía”, siendo “una doble celebración, homenaje a los valores de la juventud de Torrox y también a los mayores, que lo han hecho posible”.

Márquez ha recordado al alcalde emérito Manuel Palomas, quien siempre compartió con orgullo el poder contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones de Torrox, testigo que hay ido pasando de alcalde a alcalde, quien se sentiría orgulloso especialmente al ver que se entrega este premio a alguien de su linaje.

También ha tenido unas palabras para el recuerdo, al explicar cuando su abuelo partió con 15 años de Torrox hasta Madrid hace más de un siglo para unas oposiciones de telegrafista, donde finalmente se forjó una gran carrera profesional, alcanzando la Cruz del Mérito Civil, no olvidando nunca sus orígenes torroxeños. “La inteligencia y el trabajo son dones que no fructifican si no se ponían al servicio de los demás” resaltaba Márquez este mensaje en las memorias de su abuelo que le transmitió su padre.

“Premio de la Fundación Manuel Márquez a la excelencia en el esfuerzo y aprovechamiento de tus estudios, para honor tuyo y de tus mayores con toda la responsabilidad que para ti comporta y en representación y siguiendo puntualmente el mandato de los míos” decía haciendo entrega a Nerea Rico Sánchez de un cheque nominativo por importe de 1.200 euros y el libro de la Fundación Manuel Márquez.

La galardonada, quien daba las gracias tanto sus familiares y amigos, ha querido resaltar especialmente el apoyo y estímulo de sus profesores para que no se conformara y siempre aspirara a más y diese lo mejor de ella.

“Oportunidades hay muchas en la vida y hay que aprovecharlas al máximo siempre”, dijo Nerea Rico, agradeciendo a la fundación que hayan confiado en ella para este galardón que entiende que aunque se basa en el expediente académico “también es una muestra de confianza en que siga la trayectoria que ha mantenido hasta ahora”.

Mostraba así Rico “la satisfacción de poder decir que todo su esfuerzo está mereciendo la pena”.