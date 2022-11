El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, lamentó ayer que, «en contra de lo que dice el presidente» de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «ésta no es la legislatura del agua sino de la sequía» porque «llevan cuatro años sin trabajar en este asunto con menos del 20 por ciento de ejecución en esta materia».

Espadas, que visitó Vélez-Málaga, criticó la «nula gestión» de Moreno en materia hidráulica y puso el acento en la «responsabilidad de la Junta de que en esta comarca no haya capacidad de regenerar el agua» donde ha llegado «tarde y mal la inversión» en desalación.

Esta no es la legislatura del agua, sino de la #sequía. Y lo es, en gran medida, por los cuatro años de inacción del sr. Moreno.



Cuatro años de promesas incumplidas en materia de agua, en los que ha dejado de ejecutar más de un 80% del presupuesto.

Según dijo, Moreno «lleva cuatro años prometiendo y cuatro incumpliendo» y le instó a que deje la «confrontación» con el Gobierno y ponga en marcha «planes reales», ya que «dispone de más fondos que nunca» gracias a los fondos Next Generation y «tendrá que explicar qué hará los próximos años». «Ni para aguas regeneradas, ni para ir avanzando en materia de regeneración de agua, ni para aguas de desalación. No hay nada», aseguró e incidió en que «nos parece una vergüenza que la consejera de Hacienda, Carolina España, haga referencia a que los presupuestos van a ser mejores. Que no nos engañen más».

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga y secretario general del PSOE en el municipio, Antonio Moreno Ferrer, afirmó que «Vélez y la comarca se empobrecen por la falta de inversiones y de planificación del Gobierno de Moreno».