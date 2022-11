La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y segunda teniente de alcalde, Elena Aguilar, no aspirará a su tercera reelección como edil. Así lo ha adelantado a través de sus perfiles en redes sociales a última hora de este viernes: "Me gustaría hacer pública la decisión que tomé el pasado mes de octubre de no presentarme como candidata a las próximas elecciones municipales", expresa de inicio.

Argumenta que su postura fue elevada de manera interna a los máximos responsables locales de su formación política: "Di traslado de esta decisión al comité local de #CsRincón, comunicándolo oficialmente a miembros del comité provincial el pasado 26 de octubre. Ellos me trasladaron su apoyo para continuar y lo agradezco, pero es una decisión personal y compartida con mi familia", agrega sobre los motivos que la hacen renunciar a liderar la agrupación municipal de Ciudadanos en mayo de 2023. Asimismo, la actual responsable municipal de Bienestar Social o Mujer en el municipio axárquico agradece "enormemente el apoyo y confianza de la ciudadanía durante estas dos legislaturas". Recordemos que Cs posibilitó la moción de censura con la que el PP, liderado por Francisco Salado, recuperó la Alcaldía durante el mandato comprendido entre los años 2015 y 2019. Dicho acuerdo se prolongó luego, aunque ya con Cs dentro del actual equipo de gobierno, tras los comicios de hace tres años y medio. "Mi mayor reconocimiento a todos mis compañeros y compañeras de la agrupación local, ya que sin ellos y sin ellas no hubiera sido posible. Aprovecho para hacer una mención especial a todas las personas que han conformado las diferentes juntas directivas de la agrupación desde su inicio", continúa en su comunicado público. Y finaliza así: "Mis mejores deseos a las personas que decidan dar un paso y seguir adelante". En mayo de 2019, Aguilar concurrió con una candidatura que a su juicio representaba "una alternativa sólida frente a aquellas viejas políticas enraizadas en el tiempo". Y alegó que estaría acompañada "por hombres y mujeres, trabajadores y profesionales de distintos ámbitos. Un equipo que llevará a cabo una gestión de gobierno de puertas abiertas, con un proyecto de futuro que nos permitirá avanzar hacia un municipio sostenible, igualitario, justo, democrático y ético". En los comicios de ese mes, Ciudadanos obtuvo dos actas municipales, que han ocupado durante todo este mandato la propia Elena Aguilar y la también edil Clara Perles.