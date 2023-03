Dos personas han sido detenidas en Vélez-Málaga como presuntas responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Los arrestados son un matrimonio de origen vietnamita afincado en la Axarquía que explotaban laboralmente a compatriotas suyos en la red de centros de estética y belleza que regentaban repartidos en varias provincias andaluzas. La investigación se ha realizado junto con los Servicios de Inspección de Trabajo de Málaga, Cádiz y Sevilla, en el marco de un operativo especial para la prevención de los delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral y los delitos relacionados con los derechos de los trabajadores.

La investigación se inició en Algeciras (Cádiz) al conocerse que en distintos centros de estética y belleza, conocidos como uñas vietnamitas, se estaba dando ocupación reiterada a migrantes de origen vietnamita que se encontraban en situación de estancia irregular. Por todo ello, la UCRIF de la Comisaría de Algeciras se hizo cargo de la investigación para determinar que un grupo de personas de origen asiático poseían distintos establecimientos dedicados a la manicura repartidos por Málaga, Cádiz y Sevilla.

"Esta práctica ilícita genera una situación de especial vulnerabilidad en los migrantes, fomentando la explotación laboral con baja o nula remuneración sin contar con los derechos laborales legalmente previstos", ha explicado la Policía Nacional en un comunicado. En un primer momento, las víctimas se ven obligadas a aceptar cualquier situación laboral que se les imponga para que posteriormente no puedan abandonarla, ya que no tienen otra forma como ganarse la vida o de pagar las deudas contraídas por su viaje a España. Así, se ven obligadas a aceptar largas jornadas de trabajo, sin apenas descanso y por "un salario muy por debajo de lo establecido como digno en un país desarrollado". De la misma forma, la policía recuerda que este tipo de actividades ilícitas causan gran perjuicio a la sociedad y el interés público, ya que fomenta la economía sumergida y pervierte la libre competencia de mercado en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

Como fase final de la investigación, se llevaron a cabo distintas inspecciones de trabajo en Málaga capital, Benalmádena, Torre del Mar y Nerja, además de establecimientos de Algeciras y Sevilla. En total han sido identificados veinte trabajadores, la mayor parte de origen vietnamita. Cuatro de ellos se encontraban en situación irregular, siendo detenidos los responsables de estas empresas por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, un matrimonio de origen vietnamita afincado en la ciudad de Vélez Málaga, quienes han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Algeciras, quien conoce de la causa.

En la investigación han participado la Unidad Contra las Redes Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Algeciras, Málaga, Sevilla y el Grupo Operativo de Extranjeros de Torre del Mar, en Málaga

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional mantiene activo el número de teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es para que cualquier ciudadano pueda aportar información si considera que conoce algún caso de trata de seres humanos. Ambas opciones son gratuitas, confidenciales y gestionadas directamente por agentes especializados. Desde 2013, la colaboración ciudadana a través de las denuncias realizadas por estos medios ha sido clave en investigaciones policiales relacionadas con este delito y en la liberación de las víctimas.