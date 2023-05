Alcaldes de la Axarquía comienzan a tomar medidas ante la sequía

La Junta de Andalucía ya ha anunciado que para el mes de septiembre podrían darse nuevas medidas drásticas si no vuelve a llover en la provincia, al objeto de reducir los efectos de la sequía, pero en la Axarquía ya son al menos dos municipios del interior de la comarca los que están dando pasos ante la situación de escasez. Tanto Sedella como Periana han elevado sendos bandos públicos y comunicados que pretenden concienciar sobre la escasez de agua potable que asola a la parte más oriental de la provincia de Málaga.

El bando firmado por el regidor de Periana, Rafael Torrubia, informa de que con motivo de la actual situación de sequía y «para evitar posibles restricciones de agua en el municipio, se comunica» al vecindario «que se haga un uso responsable del agua».

Y continúa el texto municipal: «Se informa de que este Ayuntamiento llevará a cabo todas las medidas y controles que sean necesarios para que no se produzcan irregularidades en la red general de agua potable y para que el agua sea destinada exclusivamente al uso doméstico y/o industrial».

Dicho texto alerta de que el incumplimiento de estas recomendaciones «conllevará entre otras medidas el corte inmediato del agua, sin perjuicio de las sanciones en las que se pudiera incurrir, en su caso», como anuncia el propio Torrubia en el bando municipal que se hace público «para general conocimiento».

El alcalde de Sedella, Francisco Abolafio, reconocía que en su localidad de momento no hay «muchos problemas» de abastecimiento, pero que el comunicado formulado en español e inglés pretende «concienciar al vecindario de la importancia que tiene ahorrar todo el agua potable que se pueda».

Así, en el escrito remitido a este periódico y divulgado a través del perfil en Facebook del Ayuntamiento, se expresa: «Debido al uso indebido e irresponsable de agua, durante estos días se han realizado cortes provocados por varias averías, especialmente en la zona de Los Valverdes».

El Consistorio matiza que aún con el servicio diario de fontanería municipal se solicita la colaboración ciudadana para «que se haga un uso adecuado del agua potable y no se utilice para un uso no doméstico». Según la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, «el no cumplimiento de la normativa recae en una posible sanción económica e incluso la retirada del contador de agua».

Por su parte, el coordinador comarcal de Izquierda Unida en La Axarquía, Raúl Peña, expresó este jueves que su formación respalda «todas las medidas que permitan garantizar el consumo humano en todos los municipios de la comarca». Y agregó que su partido ha impulsado desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía «medidas específicas», como el estudio del uso de agua reciclada para regadío, que permitan disponer de más recursos hídricos para consumo en el sistema del embalse axárquico de La Viñuela.

«Hemos exigido también a la Junta de Andalucía que impulse nuevas actuaciones que garanticen el suministro para las personas en todos los municipios de la comarca», finalizaba el propio Peña.

La Viñuela, bajo mínimos

Cabe recordar que la presa situada en La Viñuela, la de mayor capacidad de la provincia malagueña, se encontraba este jueves al 9,76%. Restan en su interior apenas 16 hectómetros cúbicos y, como consecuencia de la pertinaz sequía, en lo que va de año hidrológico no se ha derivado ni una gota de agua a las redes de abastecimiento de regadíos que existen en una comarca que está considerada como la despensa de la provincia, por su abundancia de árboles subtropicales y de diferentes productos hortofrutícolas.