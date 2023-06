La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de un delito de lesiones, alteración del orden público y amenazas contra el alcalde de Alfarnate (Málaga), Juan Jesús Gallardo, que denunció este pasado domingo un intento de agresión con armas blancas y amenazas de muerte por parte de unos vecinos de la localidad, según ha informado el instituto armado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han detallado que los dos detenidos, investigados por los delitos de lesiones, alteración del orden público y amenazas al alcalde, pasaron a disposición judicial y el domingo les tomaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que se encontraba de guardia.

El juez abrió diligencias urgentes y acordó su puesta en libertad provisional, mientras que el asunto se va a enviar al Juzgado de lo Penal número 9 para ser juzgado el día 13 de marzo de 2024.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo, en torno a las 00.00 horas, en un bar de la localidad. Según las declaraciones del regidor a Europa Press, se inició una disputa a raíz de que unos clientes empezaron a fumar en el interior del local. "El dueño les llamó la atención y los echó, pero uno de ellos empezó a tirarnos vasos de cristal, botellas y todo lo que pillaba", ha dicho.

"Una de las botellas reventó en la cabeza del dueño del bar y le produjo heridas", ha señalado Gallardo, quien decidió acompañar al herido al centro de salud para que fuese atendido --requirió varios puntos de sutura--.

Estando allí, el regidor recibió una llamada de su madre asegurando que desde su casa había escuchado una conversación entre los atacantes, diciendo "vamos a matar al alcalde y nos quitamos de en medio". Todos ellos, "unos seis", "se prepararon con machetes, cuchillos, navajas y palos y fueron en busca mía", primero al bar donde se produjo el altercado y luego por el pueblo, asegura Gallardo, quien tuvo que refugiarse en el propio centro sanitario.

"Son vecinos del pueblo", confirma el alcalde, quien apunta a que la motivación podría deberse a que a uno se le ha denegado un informe de arraigo y a otro un proyecto de obra, por lo que "vieron la oportunidad perfecta y vinieron a matarme". Pero las desavenencias vienen de antes: "desde Navidad llevamos con una serie de discusiones. Me increpan, me insultan, me amenazan".

Tras conocer la resolución del juez, el regidor siente "mucho miedo". Lamenta que a los dos detenidos no se les haya puesto una orden de alejamiento y asegura que hay "otros cuatro desaparecidos, dos de ellos identificados". "Al final el condenado soy yo, el que tiene que salir acompañado soy yo, el que va a estar vigilado 24 horas porque los tengo puerta con puerta soy yo", ha recriminado Gallardo, quien ve tras este incidente su libertad "coartada".