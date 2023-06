«Al GIPMTM se le ha visto una capacidad de trabajo que no ha demostrado el PSOE»

Jesús Lupiáñez ya sabe lo que es formar parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Fue delegado de Deportes en el último mandato del PP al frente del Consistorio de la capital axárquica. Aunque su formación volvió a ganar las elecciones tanto en 2015 como en 2019, la debacle del PSOE le ha permitido liderar un pacto que mantiene al GIPMTM como el aliado necesario que durante los dos últimos mandatos mantuvieron los propios socialistas.

¿Cuáles son las líneas maestras del periodo que acaba de comenzar con usted como nuevo regidor?

Quiero recordar en este momento que nosotros comenzamos la precampaña en mayo 2022 y que lo hicimos con un vídeo en el que decíamos lo que nos preocupaba. Entre otros aspectos, la vivienda, de la que tanto se ha hablado durante esta campaña electoral; los aparcamientos públicos; la seguridad ciudadana, con más agentes de la Policía Local; la eliminación paulatina de las entidades de conservación; y un tema que todos han metido en campaña, el del lema «Vélez Se Muere», con la necesidad de revitalizar el casco histórico de la ciudad.

Tienen un socio de gobierno que, a diferencia de ustedes, viene de haber formado parte de la coalición con el PSOE que concluirá con su propia investidura como alcalde.

Sí. Somos conscientes de la situación y tenemos que recordar que durante la negociación de este pacto lo que nos ha unido ha sido especialmente el programa tan parecido con el que nos hemos presentado. Aquí hay mucho por hacer, por ejemplo, en materia de planificación urbanística. Tenemos un PGOU de 1996 y un avance aún en tramitación. Venimos para gestionar de otra manera, con una mayor cercanía. Queremos rebajar los impuestos y revisar la carga impositiva que pesa sobre el ayuntamiento. También lograr pagar en plazos razonables a los proveedores. Esperemos que empecemos con buen pie en este sentido.

Cabía la opción de sentarnos en la investidura sin ningún apoyo de antemano, pero era arriesgado

¿Qué tiene que aclarar sobre el pacto por el que finalmente no han optado por un posible gobierno junto a AxSí?

Después de la campaña teníamos varias posibilidades. Incluso cabía la opción de sentarnos en la investidura sin ningún apoyo de antemano, como lista más votada. Pero era muy arriesgado. Ha pasado otras veces que unos votaban a otros. Lo que hemos hecho ha sido hablar con todos los partidos. Y frente a lo que algunos muestran como queja, si hubiésemos cerrado el pacto de antemano con el GIPMTM, nosotros no nos habríamos sentado con todos. La realidad de las negociaciones es que por un lado hemos encontrado un grupo que tenía un nivel de exigencia bastante grande, extrapolando la figura del alcalde sin ser alcalde. Y por otro hemos encontrado un mayor respaldo de la formación que lidera Jesús Atencia. Sobre todo existe, como decía, una mayor coincidencia en el programa. Ellos no hacían mención al tema económico porque han llevado Hacienda, pero por lo demás todo ha sido más fácil. Nos hemos entendido. Pero insisto en que hemos hablado con los dos partidos. Otro aspecto que debo especificar es que en mi caso he tenido un equipo de confianza y Pino se ha movido él solo. Todo influye en una negociación.

Quiero parecerme a mi mentor, a Francisco de la Torre, con el que comparto aficiones deportivas

¿Le reprocha algo más a un partido que habría podido también ser aliado suyo?

Que quisieran más de las mitad de las delegaciones. En cualquier caso, ellos también deben saber que vamos a escuchar, sin ninguna duda, a todos los partidos políticos. Y que nosotros hemos pactado con la segunda fuerza política y con un grupo que ha subido en votos, aunque sea menos que nosotros. Deseo por otra parte un mandato tranquilo, pues lo importante es que trabajemos todos por el municipio. Debemos intentar no sacar tanto pecho, ni actuar con tanta crispación. Porque sólo nos perjudica. Flaco favor le hacemos al municipio. Hay que gestionar los recursos de manera ordenada y trabajar con ilusión ante los retos que se avecinan a partir de este instante.

¿De qué manera justificaría usted la caída tan importante sufrida por el PSOE?

Con independencia de las ideas, al grupo independiente se le ha visto una capacidad de trabajo que el grupo socialista no ha demostrado. Al PSOE se le ha venido el tiempo encima. No es normal tanta falta de planificación de las infraestructuras. Son tantos y tantos los proyectos que no han sabido ni han podido resolver, que al final eso lo pagas ante la ciudadanía.

¿Qué le diría a los votantes?

Que voy a ser como alcalde la misma persona de toda la vida. Una persona de aquí, cercana, que escucha a los vecinos. Quiero parecerme al que ha sido mi mentor, a Francisco de la Torre, con el que comparto muchas aficiones deportivas también.