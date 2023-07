El catedrático de Geografía Física, José Damián Ruiz Sinoga, que dirige el Curso de Verano de la Universidad de Málaga (UMA), ‘Optimización de recursos hídricos en la agricultura’, que se celebra en Vélez-Málaga, afirma que a pesar de la severa sequía que azota a la provincia y especialmente a la comarca de la Axarquía, «no estamos en una situación de no retorno y que hay proyectos que aportan soluciones».

Ruiz Sinoga explica que se ha llegado a una sequía socioeconómica en la Axarquía por una sequía meteorológica unida a una agrícola, porque los suelos no tienen el agua que deberían. En cuanto a las medidas adoptadas, como los cortes de suministro en horario nocturno, o los cierres de las duchas de las playas, afirma que son medidas paliativas: «Estamos en una fase final en la que un ciudadano abre el grifo y no sale agua o un agricultor se ve obligado a arrancar sus aguacates porque no puede regarlos».

El catedrático afirma que se trata de un problema territorial que afecta a todas las administraciones, ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno. «Todos somos agentes y también víctimas».

Ruiz Sinoga, coordinador de la sección de Ciencias del Medio Ambiente y del Territorio de la Academia Malagueña de Ciencias, considera que lo fundamental es empezar a tener claro el diagnóstico: «Hemos consumido más agua de la que teníamos. Si la sequía severa continúa las próximas estrategias pueden ser dramáticas, cortes durante más horas o tener que traer agua de otras zonas».

«No lo hemos hecho bien las últimas décadas, la sequía en el Mediterráneo es recurrente, el problema es que no siempre se ha consumido en los mismos niveles, por lo que las reservas actuales son menores». En este punto, afirma que hay una serie de explotaciones que están en funcionamiento cuando no deberían, «falta un ordenamiento de los recursos en el que la clave sea el agua, saber de cuánta disponemos y cuántas hectáreas podemos regar con ella».

Sobre el futuro de este panorama, el catedrático ha indicado que hay opciones basadas en la desalación, la regeneración de aguas residuales, la optimización del riego, etc. «La ciencia tiene mucho que decir, se está avanzando en investigaciones sobre la digitalización en la agricultura para darle a las plantas exactamente la cantidad de agua que necesitan. No estamos en una situación de no retorno, hay proyectos que aportan soluciones», sentencia.

Costa del Sol Occidental

Por otro lado, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo, afirmó ayer que la Costa del Sol Occidental debe reducir un 10 % el consumo de agua ante la sequía: «No es negociable». Cada municipio puede establecer sus medidas y los ayuntamientos tienen «numerosas alternativas» como la prohibición de baldeos, riego de jardines, o uso de duchas).

Pero «ese ahorro se tiene que producir» porque hay que estar preparados ante la posibilidad de un otoño sin lluvia y que el período de sequía se alargue, dijo Crespo.

La opción de los cortes de agua frente a esta situación está sobre la mesa, pero esa medida no depende de la Junta sino de cada operador y de cada municipio.

Hasta la fecha, los ayuntamientos han adoptado «medidas muy coherentes» que no llegan a la población de forma directa pero que funcionan, conciencian y transmiten un mensaje al exterior de que Andalucía es «una tierra sostenible en los temas hídricos y capaz de ahorrar agua», destacó la consejera durante una visita a Marbella con motivo de las obras de ampliación de la desaladora.