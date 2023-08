El concejal de Agua del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, informó ayer de que a partir de ahora el consistorio anunciará cada noche a través de las redes sociales de qué territorios van a sufrir cortes temporales de agua, entre las 23.30 y las 7.00 horas, «en función del consumo y del agua que quede en los depósitos: en algunas zonas no se cortará el agua, y en otras, sí».

El gerente de Aqualia, Javier Portero, explicó que después de que Axaragua recortara en un 20% el suministro de agua al municipio, el consistorio está intentando que esa reducción del caudal afecte lo menos posible a los ciudadanos y por ello sólo se realizan cortes nocturnos.

«El problema de Vélez-Málaga es que tiene un sistema hidráulico muy complejo con muchísimos kilómetros de tubería y muchas instalaciones. Carece de depósitos reguladores de volumen importante y eso hace que todo tipo de cortes, de restricción, de averías y de problemas que tengamos se traduzca en algo muy complejo de regular. Cualquier actuación que se lleve a cabo puede suponer roturas en tuberías y cortes de agua», dijo Portero.

El gerente de Aqualia explicó que los cortes de agua se programan de once y media de la noche a siete de la mañana pero en todas las casas no se nota a la misma hora. «Dependiendo de dónde está la vivienda de la persona, en qué zona y a qué altura está el depósito, puede que esa persona no se entere de que el depósito se corta. Si vive en una zona baja, el agua de la tubería va cayendo por gravedad y hasta que la tubería no se vacía por completo, él no lo nota. Sin embargo, una casa que esté en alto y al lado del depósito en el momento en que tú cortes el agua en el depósito automáticamente en cuanto se vacía un poco la tubería se queda sin agua. ¿Eso que quiere decir? Que cuando tú repones por la mañana el suministro puede que no haya problemas y la casa de abajo inmediatamente tenga agua pero las casas de arriba tardan más hasta que se llena la tubería». El gerente sale así al paso de las críticas de mucha gente que no entiende por qué el agua en determinados sitios se repone enseguida y en otros tarda más tiempo».