La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado este martes la nueva cocina in situ y el comedor del CEIP Manuel Laza Palacio, en Rincón de la Victoria, donde ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno "cumple sus compromisos, y transformar el sistema de comedores de la red escolar andaluza, era uno de ellos".

A lo largo del verano, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha impulsado la transformación y construcción de diez comedores con cocina propia o in situ, y otros 19 desde la primera legislatura, tal y como habían reclamado durante años las comunidades de padres y madres de la provincia y tal y como había anunciado el Gobierno andaluz que haría.

"Se trata de abandonar las líneas frías de elaboración de comida en los centros escolares que propiciaron y fomentaron anteriores gobiernos socialistas, respetando siempre la libertad de los centros de poder optar a la cocina in situ, claro está", ha dicho.

Para la delegada de la Junta en Málaga, "estas actuaciones se integran en nuestra convicción de que el sistema educativo debe contribuir, también, a crear hábitos saludables en nuestros hijos; eso forma parte también de la educación para formar a los hombres y mujeres que queremos para el futuro".

Así, en los últimos cuatro años la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha transformado 29 comedores en la provincia de Málaga, incluidas las obras realizadas este verano para que diez centros pudieran ofrecer durante el presente curso este tipo de cocina, con una inversión de 220.000 euros.

Ya prestan servicio al cien por cien las cocinas del CEIP Manuel Laza Palacio, que ha visitado la delegada junto al delegado territorial, Miguel Briones, y al alcalde de Rincón de la Victoria, Francis Salado; la del CEIP Josefina Aldecoa de Benagalbón, también en Rincón; y en el CEIP Isdabe del Mar, de Cancelada, Estepona.

En los otros siete centros han concluido ya las obras de reforma y adaptación y ahora se trabaja en el proceso de instalación del equipamiento de las cocinas. Se trata de los CEIP Los Jarales (Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria); Indira Ghandi (Las Lagunas, Mijas); Valeriano López (Estepona); José Calderón (Campanillas, Málaga); Giner de los Ríos (Málaga); Jardín Botánico (El Chaparral, Mijas); y San Miguel (Torremolinos).

Hay 339 comedores escolares en Málaga, de los que 114 tienen cocina in situ (incluidos los diez últimos); de estos, 40 son de gestión directa (cocina in situ con personal contratado por la administración) y 74 con cocina in situ (empresas adjudicatarias del servicio). Los 225 restantes siguen funcionando con línea fría.