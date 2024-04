La Axarquía propone rellenar las piscinas este verano con agua no potable

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, comarca que está en situación de sequía, ha propuesto que se permita rellenar las piscinas privadas y comunitarias con agua no potable que podría ser procedente de pozos y no apta para consumo al no haber sido tratada.

El presidente de la entidad, Jorge Martín, ha manifestado que ha trasladado este planteamiento a la Junta de Andalucía para que aclare si es posible y que aguardan una respuesta al respecto.

Martín ha explicado que el agua en las piscinas es objeto de tratamientos de cloración y depuración y que la propuesta se refiere tanto a las piscinas pertenecientes a comunidades de propietarios como a las de viviendas unifamiliares, cuyo rellenado dejó la Junta de Andalucía en manos de cada ayuntamiento.

Jorge Martín ha precisado que algunos municipios tienen más capacidad y que con los 200 litros de agua por persona y día que fijó como suministro a esta zona el Comité de Gestión de la Sequía tras las lluvias de la pasada Semana Santa -frente a los 160 vigentes- igual puede permitirse el llenado de piscinas.

Martín aboga en este aspecto por el consenso de todos los municipios en la toma de la decisión y, tras una reunión este martes con representantes de los consistorios, se han emplazado a otra la próxima semana para analizar con detalle qué margen existe para el llenado de piscinas de cara al verano.

El presidente de la Mancomunidad de la Axarquía recuerda que la Junta permite llenar las públicas y las del sector turístico, entre ellas las de turismo rural.

Martín ha destacado que las medidas de ahorro de agua adoptadas por los ayuntamientos y acordadas por el Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas se están cumpliendo y los ciudadanos cada vez están más concienciados de que es un bien escaso y que hay que mirar por él.

Cree que de esta sequía se saldrá con mayor conciencia para que no pase como en la actual, que llegó «con los deberes sin hacer», y pide que la desaladora de esta comarca se ponga en marcha rápido, después de que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga dispusiera el terreno para instalarla el pasado mes de enero.

Martín insta al Gobierno central a redactar el proyecto, licitar las obras y construir la desaladora, y afirma que «lo peor es que no hay fecha prevista».

El presidente de la entidad comarcal recuerda que la Axarquía ya no recibe el aporte de agua desde Málaga capital y que desde la pasada semana consumen del embalse de La Viñuela 400 litros por segundo tras autorizarlo la Junta, ya que el pantano acumula 31 hectómetros cúbicos y está al 18,99% de su capacidad.

Un total de 14 municipios de esta comarca se abastecen de agua por la empresa pública Aguas y Saneamientos de la Axarquía (Axaragua) y el resto, hasta los 31 de esta zona, de las áreas Tejeda-Almijara y Alberquilla, que tienen sus propios acuíferos y captaciones.