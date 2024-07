El PP y GIPMTM reafirman la unidad del gobierno de Vélez-Málaga

El PP y el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) han reafirmado «el compromiso y la unidad» del equipo de gobierno tras la decisión del concejal ‘popular’ Elías García de pasar al grupo no adscrito del Ayuntamiento.

«La salida de un miembro no debilita nuestra cohesión como equipo», han indicado en un comunicado. El presidente del PP de Vélez-Málaga y alcalde, Jesús Lupiáñez, ha dicho que «en nuestro equipo no hay lugar para quienes no han demostrado un verdadero sentido de responsabilidad, tanto con el cargo que ocupan como con el compromiso adquirido con los vecinos». «Estamos aquí para trabajar duro por Vélez-Málaga», ha dicho.

La secretaria general del PP de Vélez-Málaga, Rocío Ruiz, espera que Elías García «devuelva su acta de concejal, que logró al ir en una lista del PP; tras varios intentos fallidos de lograr representación con formaciones de su creación».