La rotura de una tubería en la N-340 provocará cortes de agua en zonas de Benajarafe y Chilches este miércoles

La rotura de una tubería de conducción de agua que discurre por la carretera nacional N-340, va a obligar a la empresa Aqualia a realizar trabajos de reparación que pueden provocar la interrupción del suministro entre las 00.00 y las 20.00 horas del miércoles 15 de enero.

La concesionaria del Servicio Municipal de Agua en el municipio de Vélez-Málaga, ha informado de que va a acometer trabajos que pueden llegar a interrumpir el suministro de agua este miércoles, 15 de enero, en las urbanizaciones de Benajarafe y Chilches: Vallemar, Colina Soleada, Benajarafe, La Sirena, Costa-Carretera, El Cañuelo, Torres Chilches, Hacienda Conde Mar, Las Biznagas, Cortijo el Conde, Benajarafe Alto, Cajiz y Los Puertas.

Aqualia ha informado de que los trabajos de reparación de la avería, localizada en la carretera N-340, a la altura del río Cajiz, consistirán en la sustitución de un tramo de tubería de 400 mm de diámetro.

Los operarios de Aqualia esperan solventar la avería el mismo miércoles. / l.o.

Recomendaciones

La empresa de aguas aconseja a los ciudadanos que vigilen que durante el horario de suspensión del suministro no quede abierto ningún grifo para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como no utilizar electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas, para evitar incidencias en las instalaciones interiores hasta que no se reanude completamente del servicio.

Asimismo, una vez restablecido el suministro, Aqualia recomienda dejar circular el agua durante unos minutos, para evitar el posible arrastre de impurezas.

La empresa recuerda que para cualquier consulta pueden llamar al teléfono gratuito de aqualia 900 81 44 83 las 24 horas del día.