Olga Cervantes renuncia como concejala de Rincón de la Victoria por "motivos de salud"

La concejala de Rincón de la Victoria, Olga Cervantes, ha presentado este viernes a través de una notificación en el Registro General del Ayuntamiento por motivos personales su renuncia al cargo que venía ostentando en el equipo de gobierno, así como al acta de concejala en el consistorio rinconero. Cervantes, que ha venido desempeñando desde 2023 la concejalía de las áreas de Bienestar Social, Mujer, Igualdad, Mayores e Infancia, ha comunicado así su renuncia como edil del Ayuntamiento dejando la política activa.

Ha explicado su marcha por "por motivos personales, principalmente por motivos de salud, que sólo competen al ámbito privado, pero que me impiden seguir por ahora con la actividad política como se merecen los vecinos y vecinas de Rincón de la Victoria".

"Es una decisión muy meditada, en la que he puesto por delante a mi familia, a mis padres y a mi hija. Me voy muy satisfecha con el trabajo que he desempeñado en el área de Bienestar Social, donde he aprendido muchísimo del espectacular equipo de trabajo que allí hay, pero me voy consciente de que parar ahora es lo mejor para mí y los míos", ha explicado.

También la edil ha incidido en la necesidad de parar: "Creo que la política es preciosa y te regala cosas buenísimas, como el hecho de haber podido trabajar con colectivos y asociaciones, con mujeres y mayores, o el hecho de poder hacer cosas buenas para el pueblo que me vio nacer. Pero tiene un lado muy negativo que no podemos controlar y que también me empuja a dar este paso al lado".

Olga Cervantes, junto a parte de su equipo, en una imagen de archivo / L.O.

"Nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento para el alcalde por haberme permitido cumplir este sueño, el de poder trabajar por el municipio que me ha visto nacer. Ha sido un camino compartido donde he aprendido muchísimo, no sólo de mis compañeros del equipo de gobierno, también de mis compañeros de la oposición, con los que he mantenido siempre un diálogo constante en busca de lo mejor para los ciudadanos de Rincón de la Victoria. Y, muy especialmente, de las personas del área que me han ayudado desde el primer momento", ha agregado Cervantes.

Por otro lado, la rinconera, de 44 años, ha querido agradecer también los casi dos años en los que ha estado al frente de Bienestar Social y el trabajo que junto a asociaciones y colectivos ha venido desempeñando.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha mostrado su respeto por la decisión tomada por Cervantes y ha tenido palabras de agradecimiento para ella, al tiempo que ha destacado el trabajo realizado en estos casi dos años en un área de enorme complejidad. "Es una persona cercana, enormemente comprometida con las personas más desfavorecidas de nuestro municipio".

La renuncia de la concejala se trasladará al pleno del Ayuntamiento en su próxima sesión para que pueda comunicarse, tal y como está estipulado, a la Junta Electoral Central.