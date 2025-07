Las obras a pie de playa en El Morche tiñen el mar de barro

Bañistas y vecinos de El Morche (Torrox) parecen preocupados ante los últimos sucesos. Desde aproximadamente mayo o junio se están haciendo obras en primera línea de playa. Según denuncian algunos afectados, están construyendo grandes urbanizaciones en unos solares que permanecían vacíos hasta ahora.

El problema es que al profundizar y excavar para hacer parkings y otras estructuras está saliendo mucha agua subterránea. Esa agua turbia y llena de sedimentos, va a parar directamente a un arroyo, el cual desemboca en el mar. Ahora la playa se está llenando de barro, lo que en plena temporada turística puede suponer un inconveniente.

El arroyo, ubicado en la playa de los Llanos, suele llevar agua de la lluvia, pero ahora sus aguas se pintan de marrón, afectando a la salubridad de la zona. "El martes estábamos en la playa y vimos como en cuestión de unos minutos el mar se tiñó completamente de barro", ha dicho una veraneante de la zona, además, ese día la costa estaba repleta de bañistas. En un momento donde el turismo es el protagonista en las playas malagueñas, un problema así puede generar preocupación y descontento entre turistas y vecinos.

El arroyo que hay junto a la Playa de los Llanos lleno de barro / L.O.

Según han confesado las testigos de la zona, este no se trata de un hecho aislado. El problema del agua sucia se ha repetido ya en varias ocasiones, aunque aún no existen denuncias o quejas al respecto. Desde el Ayuntamiento de Torrox afirman que nadie ha presentado denuncia por el momento, además desde la institución municipal no tienen constancia sobre el asunto.

"No sé hasta qué punto esto es legal, no sé si esto se puede hacer en plena temporada turística", ha dicho una de las afectadas. Los vecinos están preocupados por su disfrute, pero también por el mantenimiento del medioambiente. Y aunque todavía las quejas no hayan llegado, si el asunto se prolonga en el tiempo las consecuencias pueden ser mayores.