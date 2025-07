«La mujer en la policía puede aportar lo mismo que un hombre»

¿Por qué decidió ser policía?

La verdad es que es algo que me ha gustado siempre. Mi familia quería que estudiara y estudié periodismo, pero cuando las circunstancias de la vida me lo han permitido me puse a estudiar para policía, que era realmente lo que me gustaba, y después de prepararme durante cuatro años aprobé aquí.

¿El Periodismo no le llenaba?

Estudié periodismo por estudiar una carrera y poder salir de casa, pero cada día que pasaba el gusanillo era más grande y cuando me surgió la oportunidad comencé a prepararme para policía.

¿Mejor policía que periodista?

Sí, estoy superfeliz, es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.

¿Tienes antecedentes familiares en el cuerpo?

En este y en otros cuerpos. Desde militares, que tengo abuelos y bisabuelos que eran militares, hasta policías nacionales y policías locales.

Es la única mujer entre los once compañeros que han entrado de prácticas en la Policía Local de Vélez, ¿a qué cree que se debe esa desproporción?

Creo que se presentan muchísimos más hombres que mujeres a la oposición. No creo que sea porque en el cuerpo no quiera mujeres. Además, pienso que se necesitan muchas mujeres y que las mujeres son muy importantes en cualquier cuerpo tanto en la policía como en el ejército.

¿Cree que las pruebas físicas son muy exigentes?

No.

¿Cuántas mujeres policía hay en Vélez-Málaga?

Creo que alrededor del 10% de la plantilla, igual que en la academia donde nos hemos formado. Por lo que me han comentado, la proporción es cada vez mayor. De 230 y algo personas que éramos, no sé exactamente el número, 40 y algo éramos mujeres, así que la proporción cada año va aumentando y eso es bueno.

¿Qué cree que puede aportar como mujer al cuerpo de Policía Local?

Tenemos aspectos completamente diferentes pero creo que realmente podemos aportar tanto o igual que en un hombre. A lo mejor podemos aportar un poco más de empatía, un poco más de sensibilidad, no sé, pero al final realmente podemos aportar igual que un hombre. Y después hay determinadas funciones, como la de cachear a una mujer, que debe hacerlo otra mujer.

O sea, que son complementarios.

En líneas generales podemos aportar lo mismo. Es verdad que el hombre y la mujer tienen unas características completamente diferentes en algunos aspectos, pero al final es el mismo trabajo y considero que lo pueden hacer igual.

¿Cuál ha sido la parte más dura de su formación hasta ahora?

La verdad que hay que estudiar bastante. Ha sido complicado porque tienes que encerrarte y dedicar muchos años solamente a a estudiar. Yo en mi caso, cuando pude, dejé todo para ponerme a estudiar y me dediqué exclusivamente a estudiar. Ya no tiene fines de semana, no tienes vacaciones y realmente lo que haces es estudiar y estudiar hasta que consigues una plaza.

¿ Reforzaría algún aspecto de su formación en la academia de policía? La preparación física, la asistencia a personas con enfermedad mental, los idiomas...

Aumentaría el número de horas de prácticas sobre todo en defensa personal y en tiro. Reforzaría las prácticas en esos dos aspectos pero en general la academia está muy compensada, la formación es muy buena y yo he salido bastante contenta porque también tiene la parte psicológica, la parte de cómo actuar, por ejemplo, con personas con enfermedad mental.

¿Les preparan bien para afrontar ese tipo de situaciones?

Sí, nos preparan para situaciones de crisis, de gestión emocional, tenemos muchas asignaturas de psicología que intentan compensar el lado humano.

¿Hasta ahora se han formado en la academia pero ahora en la calle será un poco más difícil, no?

Claro, no es lo mismo las prácticas en la academia a a enfrentarte a la realidad de la calle pero es otra parte de nuestra formación que nos va a aportar muchísimo.

¿Cree que va a encontrar en la calle actitudes machistas por ser mujer policía?

Puede que haya personas que aún no hayan asimilado que una mujer puede desempeñar puestos en la policía. En la academia nos han avisado de que puede haber hombres que no quieran tratar con nosotras por ser mujer pero creo que cada día la mujer está más aceptada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Se ha sentido discriminada por ser mujer?

Hasta el momento, no. Ni en el proceso selectivo ni a la hora de la preparación; y en la academia mucho menos.

¿Cree que los veleños tienen una buena opinión de su Policía Local?

Entiendo que sí, pero será como en todo. Habrá personas a las que habrán puesto una multa y ese día no tendrán tan buena opinión; o personas que piensen que no hemos actuado como ellos creen que deberíamos haberlo hecho pero, en líneas generales, la Policía Local de Vélez está bien vista. La gente debe saber que estamos aquí para ayudar, más que para sancionar. Hacemos un servicio público y nuestro principal objetivo es servir y ayudar al ciudadano en todo lo que podamos.

Suscríbete para seguir leyendo