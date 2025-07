La ONCE reparte 350.000 euros en La Cala del Moral

El sorteo diario de la ONCE de este pasado lunes ha dejado en La Cala del Moral, núcleo del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, 350.000 euros repartidos en diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El premio llega apenas diez días después de que el mismo vendedor diese otros 35.000 euros a las cinco cifras desde su mismo punto de venta, ha indicado la ONCE en un comunicado.

La suerte la ha dado Iván Marín, vendedor de la ONCE desde 2023, desde su punto de venta de la avenida Málaga de La Cala. A Marín le costó creérselo al enterarse, ya que hacía menos de dos semanas que repartió otro premio mayor. "No me lo puedo creer, otra vez", ha asegurado y ha añadido que "desde luego, julio es mi mes". "También el de los vecinos de La Cala, que espero que tengan su mejor verano", ha dicho.

La suerte llega en vísperas de su cumpleaños, por lo que lo considera "un regalo por adelantado" y cree "estar haciendo algo bien cuando puedo ayudar a tantas personas, aunque nos ayuda a todos la suerte".

El cupón de este pasado lunes, 14 de julio, estaba dedicado al Alcornoque de los Carretos en Valelosa, Salamanca, dentro de la serie 'Abraza tu árbol'. También dejó un cupón premiado con 35.000 euros en Jaén. El sorteo dejó el resto de sus premios en la Comunidad de Madrid, Murcia, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

